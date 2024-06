10 años del día que el Rey Juan Carlos anunció su abdicación: así ha cambiado la vida de la anterior Familia Real

Nada es igual en el clan Borbón desde aquel 2 de junio de 2014 cuando el rey Juan Carlos (86 años) comunicó que abdicaba la Corona en su hijo, Felipe VI (55). "Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana", precisaba el que fuera jefe del Estado hace exactamente 10 años.

La decisión del Emérito afectaba directamente a su hijo, quien 17 días después se convirtió en el Rey de todos los españoles con su mujer, Letizia (51), como Reina consorte. No obstante, también supuso un giro trascendental para la emérita Sofía (85) y sus hijas, Elena (60) y Cristina (58).

Con la abdicación de Juan Carlos, las Infantas dejaban de pertenecer a la Familia Real, convirtiéndose así en Familia del Rey. El cambio, no obstante, no sólo ha sido en términos dinásticos. El panorama de la anterior Familia Real, la formada por los Eméritos y sus tres hijos, no es igual para ninguno respecto a su rutina y vida personal.

1. Emérito Juan Carlos

El emérito Juan Carlos en el funeral de Fernando Gómez-Acebo en Madrid. Gtres

En 2014, el anterior monarca abandonó la Corona tras una meditada decisión que supuso reuniones secretas entre él, su hijo y su nuera. Así trascendió el pasado miércoles, 29 de mayo, cuando lo reveló Rafael Spottorno, exjefe de la Casa del Rey, en el Ateneo de Madrid.

El anuncio se hizo público el 2 de junio de aquel año, la decisión se oficializó 17 días más tarde y el Emérito se mantuvo en activo durante cinco años protagonizando un total de 119 actos oficiales.

Un lustro después, el mismo día que se conmemoraba el quinto aniversario del anuncio de su abdicación, Juan Carlos hizo oficial otra decisión importante: "completar su retirada de la vida pública". Desde entonces, el Emérito no tiene agenda institucional.

"Creo que ha llegado el momento de pasar una nueva página en mi vida", decía el anterior soberano, quien poco más de un año después se marchó a Abu Dabi, donde vive actualmente. Juan Carlos, por decisión de su hijo, tampoco recibe ninguna asignación del Estado y en los últimos tiempos ha incrementado sus visitas a España.

2. Emérita Sofía

La reina Sofía en su visita al Zoo de Madrid el pasado 30 de mayo. Gtres

El cese de la actividad pública de Juan Carlos no alteró la agenda de Sofía. En la actualidad, la Emérita sigue llevando a cabo compromisos institucionales, siendo un apoyo para su hijo Felipe.

La Emérita, eso sí, tiene menos presencia pública que el soberano y su mujer. En su caso, los actos a los que acude suelen estar relacionados con las causas que defiende -como el medioambiente- o con eventos culturales. Tampoco se pierde los Premios Princesa de Asturias, donde ahora la protagonista es su nieta Leonor (18).

En cuanto a su día a día, la reina Sofía vive en el palacio de La Zarzuela, pero no en el mismo espacio que los reyes Felipe VI y Letizia. La acompaña su hermana menor, la princesa Irene de Grecia (82).

Su relación sentimental con Juan Carlos es inexistente, pese a que a efectos legales siguen siendo marido y mujer. Entre ambos sólo hay trato cordial en aquellos momentos en los que, por protocolo o circunstancias familiares deben encontrarse. Desde que el Emérito se marchó a Abu Dabi, hacen vidas separadas.

3. Infanta Elena

La infanta Elena en la hípica. Gtres

La primogénita de Juan Carlos y Sofía sigue trabajando en la Fundación Mapfre, en la que desempeña el cargo de directora de proyectos. Al margen de ello, suele ser un rostro habitual en los toros, la hípica y actos públicos que reúnen a conocidas figuras de la sociedad.

Al menos públicamente, la infanta Elena es quien más contacto ha tenido con su padre desde que se marchó a Abu Dabi. Se conoce que han sido varios los viajes que ha hecho -alguno con su hermana, para visitar a su progenitor-. Desde hace unos meses, en los Emiratos Árabes también vive su hijo, Froilán de Marichalar (25). Victoria Federica (23), en cambio, sigue en Madrid, donde trabaja como influencer de grandes firmas.

Además de encontrarse con su padre en Abu Dabi, la infanta Elena suele ser la única que viaja a Sanxenxo cuando el Emérito participa a las regatas. En muchas ocasiones, ella también se ha subido al Bribón para compartir su pasión por la navegación con Juan Carlos.

4. Infanta Cristina

La infanta Cristina en la boda de José Luis Martínez-Almeida. Gtres

Con la llegada de Felipe VI al trono, la infanta Cristina perdió su título de duquesa de Palma, debido al escándalo de corrupción que protagonizó su exmarido, Iñaki Urdangarin (56). El Rey tomó la decisión en junio de 2015, cuando estaba por cumplirse su primer año como soberano.

Cristina, si cabe, es quien más cambios ha sufrido en la última década. Sobre todo, en lo que a su vida personal se refiere. Es una mujer soltera y vive sola en Ginebra, donde hasta hace unos meses la acompañaba su hija Irene (18). La menor de los Urdangarin Borbón, sin embargo, se marchó a Camboya de voluntariado y hoy se encuentra en Madrid.

La vida sentimental de la infanta Cristina cambió para siempre hace más de dos años. El 24 de enero de 2022, ella e Iñaki emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraban que "de común acuerdo", interrumpían su relación matrimonial. Lo anunciaron cinco días después de que se publicaran unas imágenes del exjugador de balonmano paseando de la mano con Ainhoa Armentia.

La firma del divorcio tuvo lugar casi dos años después. Se llevó a cabo en secreto, ante notario y cumpliendo los requisitos exigidos por el Código Civil, según informó la revista ¡HOLA! el pasado 24 de enero de 2024.

5. Rey Felipe VI

Felipe VI junto a la reina Letizia y sus hijas en los jardines del Palacio Real. Gtres

En los últimos años Felipe VI se ha desempeñado como Jefe del Estado español, cumpliendo con lo que prometió el día de su proclamación: "una monarquía renovada para un tiempo nuevo". Hoy, además, es un referente para su hija Leonor, quien traza su camino como heredera de la Corona.

Su rol como padre también se evidencia en la educación que está dando a la menor de la Familia Real. Felipe VI y Letizia nunca han hecho distinción entre sus hijas y han procurado ofrecerles las mismas posibilidades. Hoy, la infanta Sofía (17) estudia el bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College, como lo hizo su hermana hasta el año pasado.

Será el próximo 19 de junio cuando Felipe VI cumpla 10 años como Rey de España y con Letizia, Reina consorte, a su lado.