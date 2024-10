Sassa de Osma y su 'look' para recorrer París: gabardina, tejanos y zapatillas deportivas de una firma española

Cada temporada trae siempre consigo nuevos modelos de calzado, algunos más llamativos y otros que siguen la estela de viejas glorias que en su día fueron todo un éxito, pues si algo es la moda, es cíclica.

Sin embargo, si hay un calzado que sigue presente temporada tras temporada y podría ser una de las piezas más atemporales son unas bambas. También llamadas zapatillas de deporte o deportivas, este tipo de zapato es todo un must en el armario de todos y no hay nadie que no tenga, como mínimo, un par de estas.

Sassa de Osma (36 años) tiene muy claro que para ella un par de zapatos deportivos cómodos es más que fundamental y ha aprovechado la llegada del otoño para hacerse con unas que son ideales y combinan con todo. Un calzado que puede servir como base para miles de looks y que nunca pasa de moda.

Sassa de Osma, en un 'stories' de Instagram.

Una vez más, Sassa ha presumido de estilazo con un look en el que sus deportivas se han llevado todo el protagonismo. Se trata de unas zapatillas blancas con detalles en negro que forman parte de

La mujer del príncipe Christian de Hannover (39) derrocha elegancia y sofisticación allí por donde pisa y ahora, inmersa en sus vacaciones en Francia, lo ha vuelto a demostrar con su llamativo look. Además de optar por estas deportivas de Hoff que aseguran comodidad y versatilidad, Sassa ha lucido un estilismo de lo más parisino y perfecto para los días de lluvia: gabardina y vaqueros de tiro alto.

Su estilo bamba-skate destaca por sus detalles de piel monocolor en contraste con el tono negro en los laterales. Unas deportivas que se encuentran disponible en la página web de la marca tanto para hombres como para mujeres. A un precio de 120 euros, se presentan como una de las opciones más ideales para estos próximos días de otoño.