Cristina Pedroche luce tipazo con este total look plateado 'made in Spain'

Cristina Pedroche (35 años) lo ha vuelto a hacer. La presentadora madrileña, que ya es considerada una de las figuras más influyentes de la moda en España, sigue siendo un referente innegable cuando se trata de acaparar miradas con sus audaces y sorprendentes elecciones de estilismo. Esta vez, en una de sus apariciones en el programa Zapeando de La Sexta, ha dejado a todos boquiabiertos con un conjunto metalizado en tendencia, mostrando una vez más que sabe cómo mezclar lo atrevido con lo chic y elegante.

El outfit elegido por Pedroche consta de un crop top y un pantalón corto a juego, ambos confeccionados en un tejido de efecto arrugado que añade textura y dinamismo al look. Se trata de un conjunto made in Spain, diseñado por la firma María Luisa de España. Cristina no solo sigue las tendencias globales más actuales, sino que además apoya la moda local, contribuyendo al auge de los diseñadores españoles.

El acabado metalizado es, sin duda, uno de los grandes protagonistas de la temporada, y Pedroche lo luce a la perfección. Este tipo de tejido, que refleja la luz y aporta un aire futurista, está arrasando en pasarelas y street style, pero la clave para llevarlo con éxito radica en saber equilibrarlo. Y ahí es donde Cristina demuestra su maestría: combinando un conjunto que destaca por su estructura moderna y atrevida, pero que, al mismo tiempo, resulta favorecedor y sutilmente sexy. El crop top resalta su figura con un aire juvenil, mientras que el short de tiro alto estiliza las piernas, logrando un efecto "tipazo" que no pasa desapercibido.

La televisiva luciendo conjunto plateado diseñado por la firma María Luisa de España.

A lo largo de los años, hemos visto a Cristina evolucionar y reafirmar su posición como un icono de estilo capaz de dictar tendencias. Desde los vestidos más comentados en las campanadas de fin de año hasta sus estilismos diarios en televisión, ella sabe cómo jugar con las reglas de la moda sin temer a romperlas. Lo que hace que Pedroche sea tan influyente no es solo su capacidad para lucir prácticamente cualquier look, sino también la confianza con la que los lleva. Cristina no sigue tendencias, las hace suyas y las adapta a su esencia, un rasgo que la ha catapultado a la cima de las figuras más seguidas del panorama fashionista español.

En la imagen que ha compartido en sus redes sociales también se puede ver que se ha aclarado las cejas, ya que según ha comentado siempre se meten con ella por el grosor y oscurecimiento de las mismas. Aún así ha seguido teniendo comentarios negativos pero a ella no le importa porque este cambio de look le gusta.