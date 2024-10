Tamara Gorro confiesa que un día se planteó quitarse la vida: "Ahora ya lo puedo verbalizar. Sí, yo estuve a punto"

Fiel a sus tratamientos en Tacha Beauty desde hace años, Tamara Gorro (37 años) no se ha querido perder la fiesta con la que el conocido centro de belleza ha celebrado este pasado jueves, día 10, en Madrid su 30º aniversario.

Una cita muy especial en la que la colaboradora de Y ahora Sonsoles ha hecho un alegato a favor de la salud mental y se ha abierto en canal sobre la depresión que sufrió, que le llevó a plantearse, incluso, quitarse la vida, y de la que todavía confiesa que no está completamente recuperada.

Asegurando que no se avergüenza de los retoques a los que se ha sometido porque le parece "algo que te hace sentir bien y que no haces mal a nadie, por lo que es absurdo ocultar esas cosas", la influencer cree, entre risas, que "para estar guapa hay que sufrir. No estoy ni guapa, pues imagínate. Claro. ¿Quién dijo que ser guapa fuera fácil y fuera barato? A mí me encanta arreglarme mis cosas".

Su asignatura pendiente, si hablamos de belleza, es conseguir eliminar sus ojeras, que como reconoce más allá de los tratamientos que se haga tiene mucho que ver con dormir más: "Estoy en proceso. Ahora el psiquiatra me está midiendo la calidad del sueño, no es muy buena. Pero ¿qué persona hoy en el mundo tiene una calidad buena de sueño con el estrés que llevamos? Yo no soy una excepción".

Confesando que está más tranquila, Tamara ha vuelto a visibilizar la importancia ir a terapia cuando uno no está bien. "Ahí sigo, puedo decir que bien, cariño, pero sigo con mi psiquiatra. Todavía no me ha dicho 'venga, lárgate de vacaciones, puerta, no te quiero ni ver'", reconoce, lamentando que "aunque todos necesitamos terapia la pena es que no todos nos lo podemos permitir".

Tamara Gorro, este pasado jueves, en Madrid. Gtres

Hablando de este tema, la tertuliana ha "aplaudido" las declaraciones en las que Álvaro Morata (31) ha hablado por primera vez sobre su depresión. "Me ha ayudado muchísimo. Yo he sido súper juzgada. Tú has vivido mi proceso, me has visto de no poder ni caminar, ¿no? Y a mí me da mucha vergüenza decirlo, mucha", opina.

Y añade: "Y, de hecho, cuando lo dije...Se juzgó. Parece que si no pierdes la vida, no..." expresa, abriéndose en canal. Acto seguido, Gorro ha revelado, con gran valentía, que en su día se planteó quitarse la vida: "Sí, sí, sí, yo estuve a punto. Ahora ya lo puedo verbalizar, sí, sí, sí".

"Lo conté ya en mi libro. Es un capítulo un poco duro. Como para hablarlo así, ¿sabes? Eso tomándonos una copita de vino... Te pone una piel de gallina, como que te remueve un poco, porque es como que vuelves a la vida y dices... Pero, por desgracia, no todo el mundo... Hoy lo he publicado yo en redes. Cada 40 segundos creo que se muere una persona", ha manifestado.

Sigue reflexionando Tamara: "Queda mucho por hacer, ¿eh? Queda mucho por hacer". Un durísimo trance en el que Tamara ha contado con la ayuda no sólo de su familia, sino también de amigos como Belén Esteban (50), para la que no tiene más que buenas palabras.

"Quién le guste, quién no... pero yo con Belén no puedo decir lo contrario. Es una tía que siempre está cuando tiene que estar. Un mensaje, una llamada, siempre. Y a mí eso es lo que me dice de las personas. A mí me encanta, me tiene muy ganada también como es como persona", ha sostenido.

Tras su separación definitiva de Ezequiel Garay (38) en diciembre de 2022, Tamara confiesa que está "tranquila. Y para mí estar tranquila ya es un triunfo".

"Yo me estoy enamorando de las ganas de vivir", desvela, "de mis hijos, de mi yaya, de mi madre, de mis amigos, del padre de mis hijos. Como padre de mis hijos, quiero decir", aclara, asegurando que a pesar de que su relación de pareja se terminase "vamos a ser un equipo toda la vida".

"Toda la vida juntos. No ha habido nada malo. Es que es un ser excepcional. Excepcional, de verdad", concluye, dejando en el aire si en un futuro el destino podría volver a unirles: "Bueno, si unidos nos tenemos. Ha sido su cumple. Nos hemos visto, mañana es el de la niña. Quiero decir, no nos vamos a despegar nunca".