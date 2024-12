La sencilla receta tradicional de las abuelas palentinas que inspiró el menú ganador de Inés Hernand en 'MasterChef'

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4

La abogada, influencer y presentadora Inés Hernand se ha convertido este lunes en la ganadora de 'MasterChef Celebrity 9' después de imponerse en un emotivo duelo final con la tiktoker Marina Rivers. La victoria ha llegado tras doce semanas de duro trabajo y aprendizaje. "Me ha cambiado un poquito la vida en lo culinario, en lo personal, en lo afectivo… Me parece hasta sanador", declaró Hernand.

El triunfo de la abogada en la 9ª edición del talent show gastronómico (que tuvo la final con menos audiencia de todas las emitidas hasta la fecha) fue posible gracias a su menú inspirado en las distintas etapas de su vida: "Unas patatas a la importancia deconstruidas con esferas de bacalao, yema curada y brandada; un pichón confitado a baja temperatura; y un helado de judía blanca y almendra con bizcocho de judía verde y menta", describe RTVE en un comunicado.

Un plato de 'patatas a la importancia' en cazuela de barro. Wikipedia

Tal y como contó, cuando era pequeña y sus padres no podían hacerse cargo de ella, siempre tuvo a su lado a su abuela. El plato convenció a los jueces y a Dabiz Muñoz, el chef invitado, aunque echaron en falta que las patatas embebieran el caldo. "Me parece impresionante cocinar desde un amor tan profundo. A mí el plato me encanta. Es bonito, equilibrado, pero no son unas patatas a la importancia", decretó Muñoz.

Cómo cocinar 'patatas a la importancia'

Las 'patatas a la importancia' son típicas de Palencia y toda Castilla y León, aunque también se instauraron en Madrid. Es una receta sencilla, económica y muy fácil de elaborar. Debe su nombre a un intento de 'enaltecer' y 'dignificar' un plato basado en ingredientes humildes que, según se cree, tiene sus orígenes en los años de posguerra. En algunas variantes podemos encontrarlas con almendras tostadas, salsa de tomate, jamón, chorizo, almejas e incluso cigalas.

Ingredientes Patatas, 700 g

Huevos, 2

Cebolla, 1

Harina

Vino blanco, 150 ml

Caldo de carne, medio litro

Azafrán

Perejil

Aceite

Sal Paso 1 Corta las patatas en rodajas y rebózalas en harina y en los huevos batidos con una pizca de sal. Paso 2 Luego fríelas en aceite caliente en una sartén hasta que se doren por ambos lados. Tras esto, retíralas y déjalas escurrir sobre papel de cocina. Paso 3 Pica la cebolla y pela los ajos. Sofríelos en una sartén con aceite caliente durante 5 o 6 minutos, vierte el vino blanco y deja que se evapore. Paso 4 Añade las patatas a la sartén con la cebolla y los ajos y deja que se cuezan durante 10 o 15 minutos. Paso 5 Para terminar, agrega azafrán tostado y espolvorea por encima un poco de perejil o cebollino.

También te puede interesar...