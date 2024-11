El restaurante de Madrid que encanta a Ana de Armas y a Michelle Obama: con 'brunch', vistas al Prado y platos por 8€

Hay un bistró en Madrid que es la debilidad de todas las celebrities. Y no es de extrañar: su localización no puede ser más idílica, justo al lado de la Puerta de Murillo del Museo del Prado, muy cerca del Jardín Botánico, en un espacio acogedor que antiguamente albergó una cafetería que abrió sus puertas en 1927. No suena nada mal, ¿no?

Todavía suena mejor si echas un vistazo a su carta, con excelentes clásicos de la cocina española como las bravas, la ensaladilla rusa o el salmorejo. Todos ellos conviven con sabores venezolanos como la yuca frita, los tequeños o la polvorosa de pollo, así como un fondant de chocolate basado en la receta familiar de la propietaria, la empresaria venezolana Eliza Arcaya. También sobresalen platos como el tartar de salmón, el solomillo de vaca gallega o los fagotti a la trufa negra con Grana Padano, que se han ganado el estómago y el aplauso de comensales de todo el mundo.

Este restaurante que triunfa entre la jet set internacional se llama Murillo Café y la última famosa en visitarlo ha sido Ana de Armas. La actriz cubana ha hecho una pausa en su apretada agenda para disfrutar de su cocina y su ambiente, como también hicieron en su día otros artistas, intelectuales y figuras del panorama social. Personalidades como Michelle Obama, Susan Sarandon, Alec Baldwin o los músicos Juanes y Carlos Baute también han pasado por sus mesas, disfrutando del ambiente relajado y de la cocina non stop que se ofrece en su barra, salón y terraza.

Ana de Armas, con una carrera internacional en ascenso, se ha consolidado como una de las actrices más influyentes de su generación. Sus papeles en producciones como Knives Out, Blade Runner 2049 y Blonde, que le valió una nominación al Oscar, han demostrado su versatilidad y talento. Ahora, con su visita a Madrid, muestra su interés por lugares con historia y esencia, como Murillo Café.

Este establecimiento no es sólo un destino gastronómico; es un punto de encuentro cultural. Su brunch de fin de semana, con clásicos como los huevos benedictinos o el bagel de salmón y aguacate, es el momento ideal para disfrutar del ambiente acogedor del barrio. Y su terraza, con vistas privilegiadas al Museo del Prado, invita a desconectar y saborear la esencia de Madrid. Tienen platos desde sólo 8€ y abren de lunes a sábado de 12:00 a 00:00 y los domingos de 12:00 a 17:00.

