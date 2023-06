Este es el restaurante italiano de Madrid donde han comido Bizarrap y Rauw Alejandro

Discreción tal vez no sea la palabra que caracterice al dúo compuesto por el productor de música Bizarrap y el cantante Rauw Alejandro, que acaban de estrenar no uno si no dos temas que, todo pinta, nos acompañen durante este verano: el pasado 21 de junio lanzaron juntos BZRP Music Session #56’ y solo 24 horas después presentaron ‘Baby Hello’, el adelanto de ‘Playa Saturno’, el nuevo disco de Rauw Alejandro. Ambos artistas pasearon su fama en un Ferrari rojo por la capital durante el día de ayer hasta llegar a su suculento destino: el restaurante Numa Pompilio.

El place to be con acento italiano de la capital

Numa Pompilio es uno de los restaurantes italianos más visitados de la capital, sobre todo el elegido por personajes que copan la actualidad desde sus distintas esferas, incluida la realeza, si contamos que es uno de los que ha conquistado hasta a la nieta del rey emérito, Victoria Federica.

Situado en el Barrio Salamanca, en el número 18 de la calle Velázquez, la misma que ayer al mediodía se abarrotaba de fotógrafos en busca de la instantánea del argentino y el puertorriqueño, Numa Pompilio es un restaurante perteneciente al Grupo El Paraguas, que nace en el verano de 2017 de la mano de Sandro Silva y Marta Seco.

Se centra en la cocina burguesa de Europa, y más en concreto en la de Italia. Y su carta recorre despensas y destinos desde los entrantes, con el Vitello tonnato en salsa de atún de Zahara y encurtidos o el Carpaccio de Gamba roja, pasando por sus platos de pasta, como el Tagliolino con almejas de Carril y salsa verde o la Orecchiona de elefante madurada. También le dan a la carne y los pescados.

Entre terciopelos y lámparas, detalles que abundan en un restaurante que se ha convertido en objetivo de cámaras en repetidas ocasiones por su decoración, los dos chicos se entregaron a algunas de las especialidades que más brillan dentro de su carta como son el entrecot, los raviolis rellenos de rabo de toro y la parrillada de verduras.

Está claro que Bizarrap no desaprovecha una cuando se trata de comer bien a su paso por nuestro país, y en concreto por la capital. El pasado 20 de junio volvió a uno de los sitios que más feliz le hacen, donde sirven su tortilla de patatas favorita en Madrid: la taberna Juana La Loca, ubicada en la Latina.

