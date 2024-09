El bar de San Sebastián que conquistó a Elsa Pataky y Úrsula Corberó: con 3.400 whiskies, pintxos y un piano

Este miércoles arranca la sexta jornada de la 72ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. Algunas de las producciones españolas más esperadas ya se han proyectado, como Soy Nevenka, Los Destellos, La Virgen Roja o Tardes de Soledad, el polémico documental sobre la tauromaquia de Albert Serra. No obstante, todavía quedan por llegar obras importantes como The Last Showgirl (la nueva película de Gia Coppola) o El Hoyo 2, que se estrenará el viernes dentro de la sección gastronómica 'Culinary Zinema'.

A estas alturas muchos actores y actrices ya han aprovechado para conocer las maravillas culinarias que ofrece Donosti, como Javier Bardem, Penélope Cruz o Cate Blanchett, que visitaron el triestrellado restaurante Akelarre, del reconocido chef Pedro Subijana.

Pero ellos no han sido los únicos que se han dejado embelesar por la oferta gastronómica de San Sebastián: la actriz catalana Úrsula Corberó, que acudió al festival para presentar El jockey (la película que protagoniza junto a Nahuel Pérez Biscayart y que representará a Argentina en los Óscar), se dejó ver hace unos días por uno de los bares más famosos de la capital guipuzcoana.

El lugar, con más de 30 años de historia, se conoce por el nombre de 'Museo del Whisky' debido a las 3.400 botellas de este alcohol que decoran el local, con cerca de 200 referencias en carta. Allí, Corberó no dudó en sacarse fotos con el personal y firmar autógrafos a quienes se le acercaron.

Por su barra también han pasado celebrities como Chris Hemsworth y Elsa Pataky, que no pudieron resistirse a sus famosos gin-tonic, sus cócteles, ni al increíble piano bar que tienen 'oculto' en la planta baja. Asimismo, atesoran la coctelera más pequeña del mundo, que fue récord Guinness en 1995.

La colección de whiskies la inició el padre del actual dueño hace más de 50 años en Irún. A día de hoy pueden presumir de contar con uno de los mayores surtidos no sólo de España, sino de toda Europa. Estos tragos pueden maridarse con algunos de sus apetitosos pintxos y acompañarse de una visita al espectacular Convento San Martín (a sólo 15 minutos andando), en el interior del Hotel Zenit Convento San Martín, con una carta de cócteles de autor diseñada por el bartender del restaurante dirigido por Aitor Santamaria.