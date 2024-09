Ni ostras ni chuletón: así ha sido la comida de Rosalía en el hotel más lujoso de París

Rosalía ya ha vuelto a España. Después de unos días en Francia para acudir a la París Fashion Week 2024, la cantante estuvo presente anoche en las fiestas de La Mercè de Barcelona, donde se hizo cargo de la playlist y estrenó mundialmente su nueva canción, Omega, que sirvió como clausura de uno de los festejos patronales más importantes de la Ciudad Condal.

El lanzamiento de su nuevo single ha coincidido con el 32 cumpleaños de la artista este miércoles, 25 de septiembre, y llega justo un mes después de que la catalana publicara su último tema hasta la fecha, New woman, en el que colaboró con la cantante surcoreana de Blackpink Lisa.

Además del estreno internacional de Omega, que la estrella internacional canta junto a Ralphie Choo, la banda sonora seleccionada por Rosalía para el piromusical de la Mercè 2024 incluyó 15 temas, tres de ellos suyos, repartidos en cuatro bloques.

Su éxito veraniego Despechá precedió a Omega en el primer bloque, que completaron Summer Time (de Vybz Kartel), Hold Yuh (de Gyptian) y Gitana hechicera (de Peret). El segundo bloque lo han conformado los temas I Wanna Be Yours (de Arctic Monkeys) y Last Nite (de The Strokes); mientras que el tercero estuvo compuesto por su tema Milionària, Just The Way You Are (de Milky) y Believe (de Caroline Polachek).

Las canciones elegidas para el cuarto bloque fueron Unchained Melody (de Elvis Presley), The Night We Met (de Lord Huron), Tek Tek, (de Dystinct en colaboración con MHD & YAM); SHEFTEK, (de nusar3000 & Azuleja) y, finalmente, CUUUUuuuuuute, de Rosalía, que cerró el espectáculo.

La comida de Rosalía en el hotel más lujoso de París

Como decíamos, antes de su llegada a Barcelona este martes, la autora de El Mal Querer estuvo disfrutando de París, donde fue invitada al desfile de Dior en la París Fashion Week 2024. Allí se alojó en el famoso Hotel Ritz, uno de los más exclusivos de la ciudad, ubicado en la Plaza Vendôme.

La comida de Rosalía en la habitación del hotel. Instagram (@rosalia.vt)

Como no podía ser de otro modo, este hotel cuenta con una envidiable oferta gastronómica, con hasta siete espacios culinarios con propuestas diferentes, entre los que destaca el restaurante Espadon del chef Eugénie Béziat, galardonado con una estrella Michelin.

Así pues, Rosalía no quiso desaprovechar la ocasión de degustar alguna de las recetas del Ritz y decidió hacer uso del room service. Como ha podido verse en una imagen que ha compartido en su Instagram, la artista pidió que le trajeran a su habitación dos apetitosos platos: un tartar de salmón con mezclum y una ensalada de gambones, todo ello acompañado de pan y, por supuesto, mantequilla, uno de los productos estrella de la cocina francesa.