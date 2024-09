El asador vasco de Madrid donde Dabiz Muñoz come todos los domingos: kokotxas, chuletas y pan recién hecho

Dabiz Muñoz ha regresado de sus vacaciones por China y Vietnam junto a Cristina Pedroche y su hija Laia con ganas de saborear cocina española. Este fin de semana, el chef visitó un importante asador vasco que cuenta con dos establecimientos en Madrid: uno en el barrio de Salamanca y otro en LaFinca Grand Café, en Pozuelo de Alarcón.

A esta última ubicación fue donde acudió el cocinero a disfrutar de algunas deliciosas recetas vascas a la parrilla. "Mi nuevo sitio favorito de los domingos", ha escrito en una storie que ha compartido en su perfil de Instagram. El lugar en concreto se llama El Gran Asador Lecanda y es el proyecto más personal de David Lecanda, que abrió el primer local hace ya dos años en el número 46 de la Calle de Lagasca.

En esta ocasión Muñoz pidió para comer kokotxas, chuleta, patatas fritas, ensalada y pan recién hecho. "¡Espectacular todo!", ha asegurado. No obstante, no es la primera vez en este mes que Dabiz visita el restaurante: la semana pasada El Gran Asador Lecanda ya publicó una imagen del equipo de cocina junto al líder de DiverXO, aunque no sabemos qué platos tomó aquella vez.

Una de las 'stories' de Dabiz Muñoz. Instagram (@dabizdiverxo)

Hay muchas opciones apetecibles en El Gran Asador Legasca. Su cocina vasca tradicional renovada ofrece múltiples opciones sugerentes, como mariscos y pescados salvajes a la brasa (los protagonistas de la carta) procedentes de lonjas españolas y del sur de Francia, o el increíble bacalao negro de Alaska.

También encontramos carnes como el chuletón o el solomillo de razas puras de Galicia, la ternera blanca de Ávila, el lechazo asado de Castilla y León, o el pollo coquelet braseado de Las Landas. Tanto los pescados como las carnes pueden acompañarse de guarniciones como la ensalada verde de lechugas frescas y cebolla, los pimientos de Calahorra al horno, las verduras a la brasa, o las patatas (fritas o rústicas asadas).

Otro apartado destacado en la carta de El Gran Asador Legasca es el de los guisos, con delicias como la fabada fina de Asturias con fabes frescas, el marmitako, los callos de caserío con garbanzos a la Vizcaína con talo de maíz o el rabo de Toro bravo de Lidia auténtico.

En cuanto a la parte dulce, Lecanda ofrece a sus comensales recetas como la tarta de manzana con helado de sidra natural, tarta de queso con frutos rojos macerados, arroz con leche de oveja Latxa o piña braseada al ron con helado de coco.