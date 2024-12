Juan del Val no se muerde la lengua y defiende a Tamara Falcó e Íñigo Onieva de los paparazzis: "Ya está bien"

Tarde movida en La Roca. Como sucede en cada domingo, el magacín vespertino conducido por Nuria Roca analizaba la crónica social. Entre los temas de actualidad, estaba el relacionado con la supuesta crisis matrimonial entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Recientemente, se habló de que la pareja no estaría pasando un buen momento por los compromisos profesionales del empresario.

Con Pilar Vidal presente en la tertulia, Marta Critikian ponía en contexto la noticia. “Es un tema recurrente. Cada dos o tres meses, va saliendo de nuevo. ¿Qué ha pasado? Que, supuestamente, habría unas declaraciones de Tamara Falcó que recoge la revista Diez minutos. Estas dirían que la socialité reclama más tiempo con Íñigo Onieva, quiere ver más a su marido”, explicaba la periodista.

Critikian comentaba que Onieva está muy enfocado en su restaurante, Casa Salesas, situado en pleno corazón del barrio madrileño de Chueca. La colaboradora señalaba que el empresario está viajando mucho, justamente, para encontrar distintos distribuidores y para darle mayor variedad de inspiraciones para la carta.

Vidal señalaba que la portada de dicha revista le parecía “una paja mental”, recordando que ambos viajaron juntos a Nueva York. “Ayer lo hablé con Tamara. Me comentó que no se había leído el texto, pero que todo el mundo se lo había comentado. Dan a entender que, como él trabaja mucho y ha hecho muchos viajes (varios con Tamara), pero no ha habido imágenes, pues hay crisis”, expresaba.

Critikian compartía imágenes tanto de Falcó como de Onieva siempre preguntados por el asunto. La marquesa de Griñón se limitaba a desear una “Feliz Navidad” con una sonrisa a los reporteros. El empresario se mostraba más rudo, desmintiendo cualquier crisis con su esposa. “Ninguna”, decía tajante, viviendo un momento muy tenso con el reportero en la T4 del aeropuerto de Barajas.

Juan del Val en 'La Roca'.

Tras estos vídeos, Juan del Val salió a defender a ambos. “Vamos a ver. Son dos formas de reaccionar que me parecen completamente legítimas. Ella con una sonrisa y él con un cabreo. O sea, llega un señor y le pregunta si hay crisis. Él le dice: ‘ninguna’. Ya está contestado. Le insiste en si es verdad o no. Él le dice: ‘que no, que no me sigas’. ¿Qué está haciendo el otro? ¿Su trabajo? Sí, pero está provocando también”, expresaba.

“Su trabajo es provocar. Es así de sencillo. Se ponga como se ponga. Ya está bien. Encima va de víctima diciendo que le empuja. Ya le ha contestado, si quiere más, que se busque la vida [sobre el reportero]”, concluía.