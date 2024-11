Terelu Campos aclara sus declaraciones sobre sus relaciones íntimas: "No contesté a esa pregunta como tal"

De viernes estaba de celebración este pasado 29 de noviembre. El magacín nocturno cumplía un año de vida y lo hacía convertido en un éxito de audiencias y en una de las alegrías de Mediaset en esta temporada. En esta entrega, el magacín nocturno reunía a Carlo Costanzia Sr. y a Terelu Campos. Un encuentro de lo más familiar que, además, sirvió a la tertuliana para aclarar una polémica relacionada con ella.

Recientemente, la hija de María Teresa Campos ha sido portada de la revista Diez Minutos, en la que dejaba un titular que ha provocado una acalorada conversación alrededor de su vida privada: “Llevo nueve años sin acostarme con nadie”. El revuelo ha sido importante, convirtiéndose en uno de los temas principales de los programas de corazón.

Ahora bien, la periodista ha querido matizar dichas declaraciones. Aprovechando justo su presencia en De viernes, Bea Archidona le preguntó sobre la portada de la revista. “Es verdad que alguna vez lo has comentado”, expresaba la presentadora, recordando que Terelu ya había hecho referencia previamente a estas palabras.

Tras mostrar un vídeo sobre la polémica, Campos quiso matizar el titular de la portada. “Cerrada al amor no, cerrada a las relaciones de pareja. Creo que no es tan importante tener una pareja al lado”, expresaba la periodista sobre si estaba abierta a tener una nueva ilusión en su vida.

“Es estupendo si se tiene y uno es feliz, le compensa y está a gusto. Pongo en la balanza lo que suma y lo que resta y, de momento, a mí, me resta muchísimo”, proseguía en su matización. Sobre sus palabras sobre la ausencia de relaciones íntimas durante nueve años, Campos ha señalado que “esas cosas” ya las ha “dicho a lo largo de los años” en unas cuantas ocasiones.

Terelu Campos en 'De viernes'.

“El problema debe ser que hay personas que no escuchan”, apostillaba, para después señalar que, realmente, el titular es una mezcla de varias declaraciones suyas. “No he contestado a esa pregunta como tal. Se me ha preguntado si he tenido alguna relación [sentimental] y he dicho que durante nueve años no he tenido ninguna”, aclaraba.

“Luego me preguntaron si había tenido 'roces, toqueteos y tal' y le dije [a la persona que le realizó la entrevista]: ‘'Mira, si me preguntas si he tenido alguna relación de intimidad en nueve años', no la ha tenido. Ya está”, clarificaba. Eso sí, ha entendido que el titular fusilase ambas declaraciones, dado que, aunque no era exacto, no faltaba a la verdad.

“Se ha unido eso en un titular, que me parece fenomenal, no lo critico, estoy agradecida. Si dentro de tres años lo cuento, pues se volverá a liar porque a todo el mundo se le olvidará”, expresaba con cierto tono de humor. De esta forma, Terelu buscaba zanja ya la polémica.