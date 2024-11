José María Almoguera habla como nunca de su familia y revela el insólito motivo por el que se reuniría con su madre

Hace unos días, José María Almoguera (34 años) reveló ante las cámaras sus planes para esta Navidad, así como su deseo para 2025. Sobre si pasará las Fiestas con su familia, el nieto de María Teresa Campos reconoció que hasta el momento lo único que tiene previsto es estar con su hijo. Respecto a qué le pide al nuevo año, bromeó con que le gustaría que le tocase el Euromillón.

Carmen Borrego (58), desde Vamos a Ver, respondió a estas declaraciones, asegurando que está completamente de acuerdo con José María Almoguera. A ella también le encantaría pasar las navidades con su hijo y que le tocase la lotería. Una reacción a la que ahora ha respondido su vástago, hablando como nunca de su familia ante los micrófonos de Europa Press.

José María Almoguera ha confirmado que si ganase el Euromillón lo compartiría con su madre, tal y como ella comentó convencida en el programa de Telecinco. "Si nos toca, nos toca a todos, eso está claro", ha expresado, desvelando así el insólito motivo que lo reuniría con su madre.

José María Almoguera en la presentación de 'Gladiador II' en Madrid. Gtres

Eso sí, el productor ha dejado claro que por el momento no hay novedades sobre una posible reconciliación entre ambos por Navidad. "Eso todavía está sin hablar, o sea, que ya veremos".

Respecto a los planes que llevarán a cabo en las Fiestas, ha añadido: "No sé cómo están planteadas las navidades. No sé si serán aquí, si no... Yo lo único que sé es que las voy a pasar con mi hijo y ya está". Entre risas, ha añadido: "Y jugando el Euromillón está claro, que si no, no toca".

José María Almoguera también ha sido preguntado por el reconocimiento póstumo que se hizo a su abuela, María Teresa Campos, este pasado miércoles, 27 de noviembre, en Sevilla. Fueron su madre y su tía, quienes acudieron a la entrega de las Medallas de Oro de las Bellas Artes, presidida por los reyes Felipe (56) y Letizia (52). Al escenario, no obstante, solo subió Terelu (59).

"Estoy muy contento y muy merecida por ella. Me da igual que solo subiese al estrado mi tía. La medalla era para mi abuela no para ninguna de ellas dos, así que da igual. Era algo simbólico", ha comentado.

El hijo de Carmen Borrego ha hablado como nunca, respondiendo a las preguntas del reportero. Así, también ha hecho un comentario sobre la confesión que hizo su tía en Diez Minutos, revelando que desde hace nueve años no se acuesta con ningún hombre. "No sé, pues eso es cosa de ella. Ni lo sé ni meto porque no tengo ni idea. Se merece ser feliz, así que haga lo que ella quiera. Que sea feliz como todos nos merecemos, ser felices", ha expresado.

Almoguera, por otro lado, se ha mostrado conciliador con su prima, Alejandra Rubio (24). "La veo muy guapa, muy embarazada y muy bien. Espero que todo le vaya muy bien", ha deslizando. Con un rotundo "eso espero", ha respondido a si conocerá al bebé de la colaboradora cuando nazca. "Eso espero, eso espero", ha insistido, confirmando que por su parte no hay mala relación con la hija de Terelu Campos.