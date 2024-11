Lydia Lozano, sin piedad contra Terelu, expone sus actitudes en 'Mañaneros': "Se despidió de todos y a mí no me dijo nada"

En este momento, las aguas están calmadas entre Ni que fuéramos Shhh y Terelu Campos, pero las últimas declaraciones de Lydia Lozano podrían volver a removerlas. El rostro televisivo, al ser preguntada por la etapa en la que han coincidido en Televisión Española, no ha dudado en cargar contra la hija de María Teresa.

Lozano sigue teniendo enquistado que Campos no felicitase a sus excompañeros de Sálvame por el resurgir del programa en Canal Quickie. "Yo a Terelu nunca le he importado en la vida. Ni le han gustado mis opiniones, ni nada", ha soltado la comunicadora.

Son duras confesiones que ha realizado al periodista Arnau Martínez en el podcast Chico de revista, donde amplió esa experiencia conjunta en La 1, después de haber compartido tardes durante 14 años en Telecinco. "En Mañaneros tenemos un chat todos. Los de política, los de sucesos, todos. Se despidió de todos uno a uno y a mí no me dijo nada", ha señalado Lydia.

Y es que, el pasado mes de junio, Terelu Campos se vio en la situación de decidir de qué formato prefería ser tertuliana: ¡De Viernes! o Mañaneros. La madre de Alejandra Rubio se inclinó por el espacio nocturno que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

"Si es que yo ya lo dije en Netflix [en Sálvese quien pueda] abiertamente, que parecía una loca cuando iba a la iglesia evangelista esa", ha recordado Lozano, que también se ha sincerado sobre cómo era Campos con el equipo que hacía posible el matinal de la pública.

Lydia Lozano es la entrevistada de la semana en 'Chico de revista'

"Cuando llegaba, estaba seria. Cuando llegaba a plato, sonreía. Es que Terelu es así. ¿Con el equipo? No sé, mi laca, mis rulos, mi peine... Ya está", se limitaba a decir la entrevistada de Chico de revista, queriendo dejar ahí el tema. "¿Ya no le abren el paquete de jamón? ¿O se lo siguen abriendo?", ha querido saber Arnau. "No, ahí tenemos sándwiches y ella no comía", ha desvelado la invitada.

Más allá de sus encontronazos con Terelu Campos, Lydia Lozano ha destacado estar "de lujo" en el magacín conducido por Adela González, a quien ya conocía de Sálvame. Incluso se ha pronunciado sobre la frase que dijo Belén Esteban sobre el programa, "la gente fina que vaya a Mañaneros".

Lydia Lozano y Terelu Campos, en 'Mañaneros' RTVE

Para Lydia, este comentario "es un halago en el fondo". Acto seguido, puntualizó el contexto en el que la de Paracuellos lo dijo: "Le dije a Javier de Hoyos: 'Huelo a fabada'. Esa noche, no me daba tiempo a lavarme el pelo, pero yo no dije nada de Mañaneros. Y ella lo soltó. Si soy fina, pues estupendo".