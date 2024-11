‘Ni que fuéramos Shhh’ pone a Belén Esteban a dar clases de conducir para superar su miedo: “La última que doy”

La pasada semana, Belén Esteban reconocía en Ni que fuéramos Shhh que desde que se partió la pierna en directo en Sálvame ha cogido miedo a una actividad de lo más cotidiana: la conducción. Y aunque han pasado más de dos años de aquello Belén sigue sufriendo “miedo” y “pánico” según sus palabras para ponerse al volante. Hasta este miércoles.

Ni que fuéramos Shhh ha decidido que Belén tiene que dejar atrás esa pantalla, y para ello le han puesto a dar clases de reciclaje con un profesor de autoescuela. La cámara mostraba a Belén junto al profesor, preguntándole algunas cuestiones sobre los botones y pantallas, y María Patiño interrumpía para preguntarle que cómo se encontraba. “Déjame un momento ahora”, pedía Belén Esteban, alzando la voz, mientras Patiño insistía en hablar con ella y el profesor. “Así no puedo dar clases”, protestaba la conductora.

“Se ha olvidado totalmente”, deslizaba la presentadora del programa de TEN. Como Belén todavía no había arrancado el vehículo, le instaron a ser un poco más ligera, y eso volvía a enfadarla: “La última clase que doy”.

“Seguridad en ti misma, está un poco tensa”, decía María también. “Qué pesados sois, colega”, protestaba Belén, mientras ya se encontraba en circulación. “¿Belén va más nerviosa o cabreada?”, preguntaba Marta Riesco. “No voy cabreada, tengo una responsabilidad, porque tengo un coche”, le cortaba la Esteban entonces. “Si no me hablarais, os lo agradecería”, pedía cortante, mientras que sus compañeros no dejaban de preguntarle si suele cantar mientras conduce.

“¡Métete, hijo, coño!”, exclamó en un momento dado, al ver cómo un coche se le cruzaba. “Ya estoy un poco más tranquila, pero para mí es importante. Me siento bien, ojalá mi marido y mi madre me estén viendo, que seguro que sí”, decía a los participantes presentes en el plató.

“¿Te han puesto una multa?”, le preguntaron desde el plató. Y los compañeros explicaron que se habría saltado un paso de peatones. Jesús, su profesor, desmintió que eso hubiera sucedido, y aseguró que si fuese un examen habría cometido cero fallos. “Ya puedes hacer lo que quieras, lo has superado”, le gritaban desde el plató, celebrando lo bien que lo estaba haciendo.

Tal como la ganadora de Más que baile explicó en su día, ella se sacó el teórico del carnet de conducir a la segunda, y el práctico, a la primera. “Lo que pasa es que di 70 clases. Lo normal es 20 o 30. Pero es que yo nunca había cogido un coche”, le diría a María Patiño.

Hay que recordar que en 2018, Belén llegó a tener su propia sección en Sálvame llamada Belén a bordo, en la que charlaba con personajes conocidos mientras los entrevistaba. Y aquel fragmento dejó situaciones particulares, con la colaboradora dejó situaciones particulares como la de pararse sobre un paso de peatones, y diciendo que peor habría sido habérselo saltado. Los Javis, Itziar Castro o Toñi Moreno fueron algunos de los invitados que pasaron por el coche de Belén a bordo.