Belén Esteban estalla por cómo trata ‘Ni que fuéramos Shhh’ a Anabel Pantoja tras dar a luz: “Esto es una cerdada”

Belén Esteban ha tenido una tarde complicada en Ni que fuéramos Shhh. Y no porque el programa haya tratado aspectos de su vida privada, ni porque le hayan hecho cocinar algún plato difícil que le hace cabrearse con todo y con todos. Lo que ha sucedido es que el programa ha informado del nacimiento de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, y ha desempolvado viejas historias de la pareja que no han sentado nada bien a Belén.

Ya la jornada empezaba calentita, y Belén Esteban cargaba con dureza contra uno de sus compañeros, señalándolo como artífice de buscarle las cosquillas con el tema de Anabel, gran amiga suya. Así, durante un corte publicitario, llegó a ponerse delante de la cámara para decir: “Javier de Hoyos no es buena persona”. Y añadió que estaba intentando hacerle enfadar, pero que ella iba a poner de su parte para que no fuese así.

A lo largo de este 25 de noviembre, el nuevo Sálvame que se emite en abierto por TEN ha rescatado piezas dedicadas a Anabel en este medio año de emisión. En concreto, recordaron cómo dieron voz a una presunta amante de David, y un vídeo en el que recrearon una conversación entre el entonces feto de Anabel y el de Aleandra Rubio.

Tras emitir esta última pieza, Javier de Hoyos le comentaba a Belén que la veía seria. “Javi, ¿me dejas en paz?”, le pedía a su compañero. Al ser preguntaba sobre qué le pasaba, la Esteban se despachaba: “Pues que me parece que un momento de felicidad de una pareja, me parece que todo esto es una cerda y que sobra”.

Javier intentaba opinar, pero ella le frenó: “Me han preguntado, puedo opinar lo que yo siento, no lo que tú sientas. Tú ves show y todo, pero yo no lo veo como tú. Entonces, a mí me duele, como si vosotros tuvierais a alguien que fuera como un familiar vuestro también os dolería. Entonces no me preguntes, muy bonito lo que estáis haciendo”.

En ese momento, de Hoyos le quiso recordar que han tratado otros momentos felices del embarazo, como la fiesta de revelación del género. Pero para ella no era suficiente. María Patiño intentó frenar el tema, reconociendo que por el cariño que le tiene es lógico que se enfade, y que a ella misma no le gustaría que le recordasen, tras dar a luz, que su pareja le fue infiel. “Es una realidad que ya ha perdonado, y ante un perdón de una pareja no nos podemos meter nadie”, sentenció la ganadora de Más que baile.