Alejandra Rubio, alto y claro sobre Mar Flores desde ‘Vamos a ver’: “Estoy encantada con mi suegra”

Anabel Pantoja se convirtió en madre primeriza el pasado sábado 23 de noviembre. La colaboradora televisiva ha traído al mundo a Alma, una niña fruto de su relación con David Rodríguez, y este hecho ha sido ampliamente recogido por los programas de crónica social.

En Vamos a ver, en concreto, han informado del alumbramiento, y han dado un peso especial a Merchi, la madre de Anabel. Y es que se ha trasladado a Canarias, a la casa donde vive la pareja, para echar una mano en estas primeras semanas a Anabel. Y esto ha servido como percha a Joaquín Prat para lanzar una pregunta muy directa a Alejandra Rubio, quien también se convertirá en madre por primera vez dentro de muy poquito.

“¿En tu caso, el papel de Merchi quién lo va a hacer? ¿Tu madre Terelu, o tu suegra Mar Flores?”, preguntaba el presentador. Alejandra no se esperaba tal cuestión, y echó balones fuera como pudo: “Yo creo que una Merchi en mi casa, hasta enero, yo no voy a tener”. Entre risas, aseguraba: “Quiero tranquilidad”.

Alejandra Rubio aseguró estar “encantada con mi suegra y con mi madre, pero para un rato. No se puede estar ahí, que me van a ayudar en todo”. No contento con la respuesta, Joaquín Prat insistía en el asunto, y deslizaba que en ese tipo de casos quien más se suele volcar es la abuela materna.

“Mi madre va a ser una abuela especial, igual que ha sido una madre especial”, vaticinaba la estudiante de arte dramático. “Sí, que no va a estar todo el día”, entendía Bibiana Fernández. “No, hombre. Para lo que la necesite estará, pero ahí, todo el rato, no”, insistía Rubio.

Para Alessandro Lequio, “es normal que la madre de la madre sienta más que la madre del padre. Creo yo, eh”. “Hazme caso, que viene muy bien”, aconsejaba Joaquín Prat a la colaboradora de su matinal, cuyo futuro bebé es hijo de su relación con Carlo Constanzia.

De momento se desconoce cuándo saldría de cuentas Alejandra Rubio con su embarazo, aunque se preveía que el bebé viniese al mundo a finales de este 2024. La pasada semana, desde Vamos a ver, precisamente, Verónica Dulanto le preguntó “¿Para el 24, no? Por ahí”, en referencia a diciembre. “¿El 24 de diciembre sales de cuentas?”, decía sorprendido Joaquín Prat, pero Alejandra se limitó a responder que “no lo voy a decir”.