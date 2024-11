Mar Flores: "Me gusta la palabra 'abuela'. Al principio fue un shock, pero estoy encantada y Carlo y Alejandra están felices"

Este pasado miércoles, 13 de noviembre de 2024, la empresaria Mar Flores (55 años) se ha convertido en una de las invitadas más esperadas en un evento celebrado en los Cines Callao de Madrid. Al filo de las ocho de la tarde, ha tenido lugar la presentación oficial de la aplicación Red Fun Experience, una app que sortea experiencias de lujo.

Al magno evento han acudido rostros conocidos de la talla del bailaor Joaquín Cortés (55), el influencer y colaborador de televisión Jaime Astrain (36) o Gabriela Guillén (32), la expareja de Bertín Osborne (69) y madre de su último hijo. EL ESPAÑOL se ha dado cita y ha podido entrevistar a la madre de Carlo Costanzia (32), la cual se convertirá en abuela en cuestión de un mes.

Mar, muy implicada y afectada por la DANA de Valencia, y mostrando una gran solidaridad, ha comenzado la entrevista poniendo el foco en la necesidad de ayudar. "Me llamaron y al día siguiente estaba allí. No lo hice como Mar Flores, lo hice como María del Mar Flores Caballero. Es la persona que cuando recibe una llamada de ayuda, cambia sus planes de domingo y va a actuar", asegura Flores.

Háblenos de Red Fun.

Es una aplicación fantástica la Red Fun Experience, pues te proporciona experiencias inolvidables, de esas que sólo puedes vivir una vez en tu vida.

¿Cuál sería su experiencia ideal, ésa que aún no ha cumplido?

Yo haría un súper viaje con mis hijos, a un lugar exótico. Me gustaría, porque con cinco es más difícil de viajar. Estamos hablando de poner un poco de glamour y de ilusión en la vida de todos, en tiempos en los que vivimos... Esta aplicación ayuda un poquito a soñar, a que cualquier persona tenga acceso a este tipo de experiencias.

¿Usted sueña mucho?

Yo sueño todos los días.

¿Con qué sueña ahora?

La situación es la que hay... la estamos viviendo todos. Me ha afectado mucho lo que ha ocurrido en Valencia. No deseamos otra cosa que se recuperen cuanto antes, y que estas personas que han perdido familiares... su situación mejore lo más pronto posible. Que vuelva la normalidad. También estamos con Málaga, que lo están pasando ahora. Estamos con el corazón partido. La vida sigue, hay que seguir trabajando, por las empresas.

Usted estuvo viviendo en Valencia.

Yo estuve trabajando cinco años en Valencia, en Paiporta, y la verdad es que conozco a mucha gente de allí. Estoy muy informada de cómo están.

Ha estado colaborando activamente por Valencia.

Sí, la verdad es que colaboré, me llamaron y al día siguiente estaba allí. No lo hice como Mar Flores, lo hice como María del Mar Flores Caballero. Es la persona que cuando recibe una llamada de ayuda, cambia sus planes del domingo y va a actuar. Me habéis visto, no sé de qué manera estabais presentes, pero al ser una persona conocida tengo esa obligación, de ser portavoz.

No fue la única que ayudó, ¿no?

Había más personas, estaba Lola Índigo (32), más personas conocidas. Coincidimos de casualidad, porque la persona que lo estaba organizando nos conocía a todas. Dentro vi mucha solidaridad, mucho amor, mucho cariño. Mucho trabajo y la gente muy agradecida.

Se ha hablado mucho estos días del postureo de la gente conocida, que va allí a hacerse la foto, ¿qué opina?

A mí cuando me piden ayuda yo no pienso en nada de eso. Voy y ayudo. De hecho, si estáis y lo veis, fenomenal, pero he hecho otras cosas que no las sabéis y no las habéis visto.

¿Qué le pareció la labor de los Reyes?

Bueno, yo creo que quizá el momento en que llegaron no fue el más adecuado, pero creo que tenían que estar allí. De hecho, reaccionaron de una manera estupenda, dando ayuda, dando consuelo, aguantando la regañina que les cayó... Con una sonrisa y con mucha entereza. Yo creo que nos han representado muy bien.

La reina Letizia estuvo fantástica.

Han sido unas imágenes que todos hemos visto, que han impactado también en el extranjero. Esto ha ayudado mucho al pueblo español y a los monarcas como personas que piensan en el pueblo.

Cuando se es madre, ¿estas catástrofes se ven de otro modo? ¿Le remueve más?

Yo creo que todos estamos removidos por esto, tengas hijos o no los tengas. Ha sido una catástrofe. No se ha llegado a tiempo, no se ha encontrado solución. Esto a cualquier ser humano le afecta, tenga hijos o no.

¿Sus hijos cómo lo han vivido?

Bueno, pues mis hijos querían ir a Valencia, querían ayudar, querían remangarse al barro, pero yo los he parado. Ellos tenían que continuar con su vida de colegio. Sí han vivido el espíritu de ayuda en casa, como lo he hecho y como lo ha hecho su padre, que mandó desde el palacio de Fortuny unos camiones de comida. En casa se ha hablado de cómo se ayuda, de cómo se puede solucionar. Nos estamos preguntando por qué las ayudas llegan tarde. En mi familia lo que intento hacer es que todo lo que pasa, todas las experiencias de vida, las compartimos en una cena, todos. Lo hablamos.

Cambiando de tema, dentro de nada va a ser abuela. Es una experiencia bonita.

Será una realidad, claro que sí. Como ya he dicho en otras ocasiones, es una experiencia maravillosa, como las que puedes conseguir en Red Fun Experiencia. ¡Descárgate la aplicación!

¿Soñaba con ser abuela?

Realmente, son sueños o cosas inimaginables.

Se convierte en abuela en una edad maravillosa. Será abuela joven.

Eh, bueno... (risas)

¿No le gusta la palabra abuela?

Claro que me gusta, no tengo nada en contra. Que ha sido un shock al principio, obvio, porque no lo sabíamos. Pero es algo que es inminente. Estoy encantada, ellos están felices.

¿Va a ser una Navidad diferente?

Obvio, sí.

Se dice que a los hijos se les educa y a los nietos se les malcría...

Soy muy niñera, entiendo que sí. Depende de cuánto tiempo me lo dejen. A lo mejor no me lo quieren dejar por si lo maleduco.