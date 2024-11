Alejandro Sanz y Candela Márquez debutan como pareja en Miami: el inesperado posado familiar junto a Manuela Sanz

La vida de Alejandro Sanz (55 años) no puede entenderse sin sus canciones, sus letras y las parejas que le han llevado a ser uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel internacional. Era a finales del pasado mes de octubre, con motivo del estreno de su última canción Palmeras en el jardín, cuando afirmaba que todos sus singles tenían una destinataria. En este caso, su expareja Rachel Valdés (34).

De aquella mediática ruptura ha pasado ya un año y medio y parece que el artista ya ha pasado página y se encuentra en un nuevo capítulo de su vida que afronta con ilusión. Fue el pasado 5 de octubre cuando se conoció que el madrileño había asistido al cumpleaños de Paco León (50) junto a una misteriosa mujer de la que ya se conocen todos los detalles.

Semanas después se conoció que se trata de Candela Márquez, una actriz valenciana que le ha robado el corazón. Este miércoles, 13 de noviembre, la pareja ha hecho oficial su relación en una alfombra roja celebrada en Miami. En concreto, han asistido juntos a la Gala Persona del Año que forma parte de los eventos que rodean a la 25ª entrega anual de los Grammy Latinos.

Alejandro Sanz y Candela Márquez a su llegada al evento. Gtres

Alejandro y Candela consiguieron robar todo el protagonismo a Carlos Vives, elegido como persona del año y que es un gran amigo del cantautor español. Pero la pareja no acudió sola al evento. Les acompañó Manuela (23), la hija mayor del artista fruto de su relación con Jaydy Michel (50).

No se han escondido desde que se hizo pública su historia de amor, pero ahora han dado el paso definitivo para confirmar lo que durante semanas fue un secreto a gritos. Ambos llegaban muy felices y sonrientes y no dudaron en posar ante los medios de comunicación allí presentes que no tardaron en convertirles en el centro de todas las miradas y los flashes.

Después de posar tranquilamente, muy agarrados, la pareja y Manuela accedieron al interior del Miami Beach Convention Center, donde tuvo lugar el homenaje al colombiano y donde pudieron disfrutar de una agradable velada que ha servido para confirmar que lo suyo va muy en serio y que están viviendo un buen momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C A N D E L A M A R Q U E Z (@candelamarquezh)

Pero esta no es la primera confirmación oficial. Hace poco más de dos semanas, era el cantante el que compartía a través de sus redes sociales una imagen donde se podía ver dos manos entrelazadas. "Así es como se agarra el amor", escribía. Su novia no tardaba en responder: "No hay camino más bello si no es agarrada de tu mano".

Tal y como se ha demostrado en esta última cita, la familia ya está al tanto y se muestra muy feliz de que Alejandro Sanz haya encontrado de nuevo el amor. Su expareja y madre de su primogénita, Jaydy Michel, confesaba que le parecía "maravillosa" esta relación: "Cuanto más feliz esté, mejor va a estar mi hija también. Y quiero que él esté bien, claro".

Candela Márquez es una popular actriz que se ha labrado una exitosa carrera fuera de nuestras fronteras. Sobre todo, en México. Desde hace una década, ha participado en telenovelas como Muchacha italaian viene a casarse o Betty en NY, el spin off de Betty la fea. Tal y como pudo saber hace unos días la revista HOLA, lo suyo comenzó como una amistad "sin pretensiones" y que acabó convirtiéndose en un affaire que se ha ido afianzando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

Cabe recordar que Candela es la primera pareja que se le conoce a Alejandro Sanz desde que se hizo público el breve romance que vivió con Mónica Cruz (47) a finales de 2023. Desde que decidieron dar el paso adelante y hacer público lo suyo, no han dejado de escribirse mensajes por redes sociales.