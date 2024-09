Netflix se colará en el "backstage de la vida" de Alejandro Sanz: el cantante tendrá su propia docuserie

La vida de Alejandro Sanz se contará en Netflix. La plataforma y el propio artista han anunciado que acaba de empezar el rodaje de Cuando todos me ven, una serie documental sobre los aspectos más desconocidos de su carrera personal y profesional.

"Las buenas noticias se comparten y más con vosotrxs. La gira más grande de toda mi carrera. ¿Estáis listos? ¿Qué opináis?", es el texto que acompaña al vídeo en el que Sanz confirma que este nuevo proyecto ya ha echado a andar. En la pieza, el cantante asegura que se ha "embarcado en un aventura increíble".

"Hola, ¿cómo estáis? Estoy aquí para contaros algo, quería daros buenas noticias. Y es que me he embarcado en una aventura increíble, la gira más grande que hecho en toda mi carrera. Me vais a poder ver en lugares donde jamás me habéis visto", afirma Alejandro en el fragmento, que acaba con el título de la docuserie escrito a mano, en una hoja de papel.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Netflix también corroboraba el inicio de las grabaciones: "Este es un pase VIP al 'backstage' de toda una vida. La serie documental de Alejandro Sanz ya ha empezado a rodarse. Y es que Cuando todos me ven es en Netflix".

Por el momento, pocos detalles se conocen sobre Cuando todos me ven, tan solo que Sony Music Vision estará a los mandos de la producción de los tres episodios. También que la dirección será cosa del reconocido cineasta Álvaro Ron. Este ha dirigido series como Palomares: Días de playa y plutonio, La Caza: Monteperdido o Los Protegidos.

Será en la serie documental donde Alejandro Sanz se sincerará por primera vez sobre una etapa complicada. En mayo de 2023, el madrileño preocupaba a sus seguidores con un tuit en el que comentaba que no se encontraba en el mejor momento anímico.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien cree que hay que ser siempre una brisa de mar o fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", escribía Sanz en X.