El motivo por el que Netflix no continuó apostando por el nuevo 'Sálvame' antes de su desembarco en TEN

Ni que fuéramos Shhh continúa su andadura en TEN, así como en canales de 'streaming', en Twitch y YouTube. Tarde a tarde, María Patiño y sus colaboradores repasan la crónica social, sin olvidarse de la actualidad televisiva. Especialmente, la de Telecinco, su casa durante 14 años.

No ha sido fácil el camino que ha tenido que andar Fabricantes Studio para buscar acomodo a su producto más preciado, Sálvame. Cuando Mediaset cerró la persiana al irreverente 'show' vespertino, la productora quiso explorar distintas opciones que perpetuasen con la marca, hasta que dio con Netflix.

El pasado 10 de noviembre, la plataforma estrenó Sálvese quien pueda, un docureality centrado en las aventuras de los rostros del programa entre Miami y Ciudad de México. En ese momento, se lanzaron tres episodios; el 1 de febrero de 2024, los capítulos restantes.

No obstante, se trataba de un proyecto "concreto", como afirma Álvaro Díaz, director de No Ficción de Netflix España, en declaraciones a Informalia: "No es que no renovásemos Sálvese quien pueda, es que lo que queríamos contar era una cosa muy concreta".

"¿Podíamos haberlo llevado a otro país? ¿Alargar un poco la historia? Era un regalo más a los fans y, sinceramente, estamos muy satisfechos con el resultado. Muy contentos", desvela el directivo, que, aun así, explica que están "explorando con ellos nuevas oportunidades".

Kiko Hernández, Lydia Lozano y María Patiño, en 'Sálvese quien pueda' Netflix

Al parecer, cuando Netflix y la empresa responsable de Sálvame llegaron a un acuerdo, ambas partes convinieron "que lo más divertido era darles esa ventana a buscar nuevas oportunidades". Esto es, dejar el directo en un segundo plano y apostar por el género documental.

"Luego ellos han retomado el directo. Pero nosotros nunca nos cerramos ninguna ventana", explica Díaz. El citado medio insiste en la cuestión del directo y pregunta a Álvaro si Fabricantes propuso emitir Ni que fuéramos Sálvame en directo, antes de su vuelta a la televisión en abierto.

Cartel promocional de 'Sálvese quien pueda' Netflix

"Hablamos de varios proyectos, pero nuestras apuestas por el directo tienen que estar muy justificadas y porque creamos que es la mejor manera. Y en aquel momento creímos que la mejor fue la que hicimos", señala Álvaro Díaz.

Por el momento, a Ni que fuéramos Shhh no le va mal en su aventura en la cadena de la TDT. El espacio de TEN promedia actualmente un 2,9% de cuota de pantalla y reúne a una media de 247.000 espectadores cada tarde.