Juan del Val, crítico con la confesión de Isa Pantoja: "Es terrible lo que cuenta, pero lo es también que lo diga"

Las palabras de Isa Pantoja sobre los duros momentos que vivió en su adolescencia en Cantora están resonando más allá de los programas de Telecinco. Su paso por De viernes no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, ha sido uno de los temas que se ha abordado en La Roca en su tertulia de la crónica social. En esta ocasión, Juan del Val se ha mostrado más crítico con la colaboradora de Vamos a ver, aunque no ha dejado de mostrarle su apoyo.

Marta Critikian resumía brevemente la entrevista que dio Isa P en el magacín nocturno conducido por Santi Acosta y Bea Archidona. La cantante de Ahora estoy mejor relató de manera más detallada el episodio de la manguera, revelando los acontecimientos previos a que su hermano, Kiko Rivera, la rociara con agua fría en pleno invierno y estando solamente vestida con su ropa interior.

Fue Kiko quien descubrió que Isa se veía con un chico a espaldas de su madre y que tenía un móvil aparte. “Ella se vino hacia mí insultándome y diciéndome de todo y me acuerdo perfectamente de que todo empezó porque ese chico había entrado en casa de mi hermano sin autorización. Pero el cabreo de ella realmente era porque yo tenía un teléfono escondido”, explicó Isa en De viernes.

“Mi madre empezó a zarandearme preguntándome que dónde estaba el teléfono y como yo no se lo daba le pidió a una amiga que estaba allí que le diera las tijeras de la cocina […] yo pensaba que no iba a ser capaz de hacerlo, pero entonces la vi completamente fuera de sí y empecé a dar vueltas alrededor de la mesa”, relataba con horror el momento en el que su progenitora le cortó el cabello, recordando unas duras palabras que le dijo su madre a modo de amenaza: “me dijo: ‘te voy a devolver a Perú’”.

Tanto Marta Critikian como Pilar Vidal señalaron también que Isa narró de manera mucho más explícita el episodio de la manguera. Como pudo verse el pasado viernes 22 de noviembre, la reciente treintañera terminó rompiéndose y llorando hasta el punto de que tuvo que ser consolada por Santi Acosta.

Juan del Val y Marta Critikian en 'La Roca'.

Kiko apareció 50 minutos después de que su madre lo llamase y con Isa encerrada en el baño. “Mi hermano empezó a zarandear la puerta y yo decido quitar el pestillo, mi hermano abre y directamente me da una bofetada. […] Me doy la vuelta y estaban allí mi madre y mi hermano. Él me dice que me quite la ropa y que ande. Mi hermano desenrolla la manguera y yo me quedo en sujetador y en bragas, el móvil lo dejo metido en la bota”, relató.

“En ese momento mi madre le dice 'Kiko, yo no puedo ver esto' y mi hermano le dice 'pues vete', y mi madre se echa las manos a la cabeza y se va, me deja allí sola. Entonces yo le grito 'dijiste que siempre estarías cuidándome’”, señalaba.

Palabras muy duras que se comentaron en La Roca, donde toda la tertulia se mostró igual de desconcertada que los presentadores y colaboradores del magacín de Telecinco. “Me parece terrible lo que cuenta, pero también me parece terrible que lo cuente”, expresaba Juan del Val, entiendo el dolor de la hija de la tonadillera, pero mostrándose escéptico de que lo relatase en un plató de televisión.

Juan del Val en 'La Roca'.

“Llega a un punto en el que sabe que no va a tener relación con su madre”, apostilló Critikian. “Pero, no lo sé. No lo juzgo. Pero contar la historia…”, expresaba el autor de Bocabesada. “Es un claro episodio de maltrato psicológico”, agregaba Pilar Vidal. “Y físico”, añadía Del Val.

Vidal apoyó las palabras de Del Val. “Yo estoy con Juan. Además, lo que narra Isa ya ha preescrito. Además, no creo que ella tenga intención de denunciarlo. Creo que forma parte de la terapia que está teniendo ahora. Los profesionales, a veces, a este tipo de gente [famosos] les aconsejan que, públicamente, se desahoguen para asumirlo y cerrar ese episodio. En la otra entrevista no estaba todavía preparada, pero en esta ya sí”, razonaba.

“Sólo un matiz. Creo que hay profesionales de la psicología que pueden aconsejar que episodios así de traumáticos se compartan. Pero una cosa es contarlo a un círculo cercano y otra cosa es ir a televisión. Son matices distintos”, apostilló Del Val. “Bueno, si el contar lo que te ha pasado, le puedes sacar no sólo un beneficio psicológico, sino también económico. Tampoco lo veo mal”, respondió Berni Barrachina. “Claro, por supuesto”, expresó el marido de Nuria Roca.