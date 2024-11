Belén Esteban recuerda su gran bronca con Paz Padilla en 'Sálvame': "No se fue por mi culpa, se fue porque ella quiso"

Esta semana, Belén Esteban es la protagonista de Querido Hater, el podcast de Malbert. Ya en los propios adelantos es palpable que la colaboradora de Ni que fuéramos Shhh se moja de lleno sobre todos los temas que aborda el creador de contenido con ella.

Uno de los más jugosos es, sin lugar a dudas, su polémica con Paz Padilla. Resumiendo: el 20 de enero de 2022, la entonces presentadora de Sálvame abandonó indignada el plató después de que la de Paracuellos insinuase que no creía en las vacunas contra el coronavirus.

Padilla no volvió a pisar el 'set' y, dos meses después, trascendió que había sido despedida de Mediaset España. Después de ser declarado como despido improcedente, la compañía de Fuencarral la readmitió, asumiendo las riendas de Déjate querer y participando en formatos como Me resbala.

"Yo no quiero saber nada de ella, quiero estar con gente en mi vida que me quiera de verdad. A todo el mundo se le puede querer. 'Te quiero, te quiero' a todo el mundo... Eso es imposible. Quiere a menos gente y quiérela mejor", ha comenzado diciendo Esteban.

Después de que Malbert mencionase que en redes se dijo que la gaditana se marchó de Sálvame por su culpa, Belén aclaraba: "Por mi culpa, no. Se fue porque ella quiso. Mi marido es sanitario y, como toda la gente sanitaria, lo ha pasado fatal [en la pandemia]. Lo hemos pasado mal todos, todo el mundo".

Belén Esteban sobre Paz Padilla: "No quiero saber NADA, quiere a menos gente y quiérela mejor." 😱



90 días GRATIS aquí: https://t.co/2m5A2zVT7S #escuchaloenpodimo #queridohater pic.twitter.com/loLx8MnO3j — MALBERT (@ItsMalbert) November 27, 2024

"Yo no podía permitir que eso se dijera, me parecía fatal. Me dijo una cosa que no me acuerdo y le dije: 'Paz, por ahí, no'. Cogió el micrófono y se lo quitó", ha rememorado la invitada de esta semana de Querido Hater. El presentador, de hecho, ha recordado la controversia de la que partió aquella bronca.

Se trata de un directo que hizo Padilla en Instagram con Anne Igartiburu y María del Monte, en el que la andaluza daba unas explicaciones a la pandemia que fueron muy comentadas. "Claro, yo cuando veo eso... Ya luego ella se fue, denunció a Telecinco, llegaron a un acuerdo y volvió. A lo mejor se fue porque no sabía debatir ese tema", añadía.

Por último, la empresaria ha sacado a la luz el último desplante que ha tenido hacia ella Paz Padilla: "Cuando falleció el hermano, que me dio mucha pena, una cosa no tiene nada que ver con la otra, le escribí. Ni lo ha abierto. Le dije que lo sentía mucho y no me contestó".