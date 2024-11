De Víctor Elías a Alonso Caparrós: estos son algunos de los actores españoles que han superado fuertes adicciones

Los Serrano, esta maravillosa serie de televisión que marcó a varias generaciones de españoles desde su primera emisión en 2003, nos involucró en la vida de sus entrañables personajes desde el primer capítulo.

Así, Teté Capdevila, Fiti Martínez, Boliche, Lucía Gómez o Guillermo Serrano nos mostraron historias que han quedado marcadas en las retinas de los espectadores y recordadas con mucho cariño.

A pesar de que en cada episodio nos mostraban las mejores tramas, detrás de cámaras las cosas eran completamente diferentes, sobre todo en la vida privada de algunos de ellos.

Víctor Elías, quien personificó a Guillermo Serrano en esta aclamada serie televisiva, se ha confesado como nunca en Yo sostenido: la historia de un juguete casi roto, libro que ha salido a la venta este miércoles, 27 de noviembre.

A través de este libro podemos descubrir la difícil historia de su vida, marcada por su adicción a la cocaína, el abuso por parte de unos padres alcohólicos, el acoso escolar y la presión de la fama alcanzada a una edad demasiado temprana.

Elías no baja la guardia y, a través de una entrevista a El Mundo, ha confesado que a pesar de no consumir, "él siempre será un adicto" y que el personaje de Guille se convirtió, durante muchos años, en su refugio.

En esta entrevista habla de la acción y del motivo por el que acabó viviendo con sus tíos tras un episodio en el que tuvo que intervenir la policía:"Un día falto a un ensayo, al siguiente olvido una cita, el tercero me busco un sustituto para una gala... Y de repente me doy cuenta de que lo único que me apetece es quedarme drogándome solo en casa", ha confesado al medio de comunicación.

Confiesan su adicción

Aunque cueste creerlo, Víctor Elías no ha sido el único integrante del elenco de Los Serrano que ha enfrentado esta realidad. Adrián Rodríguez, quien dio vida a David Borna en la serie, también atravesó una experiencia similar, luchando contra la misma adicción a las drogas.

Alonso Caparrós, conocido por su papel en Mis adorables vecinos, también hizo pública su adicción a la cocaína. En una emotiva entrevista en Sálvame Deluxe, reveló que estuvo enganchado a esta droga durante más de 25 años.

No son los únicos famosos que han hablado abiertamente sobre el tema. Roger Pera, actor catalán que ha trabajado en series y películas como Círculo Rojo, El Lobo o Mariposas Negras, también ha compartido su experiencia con la cocaína y cómo esta adicción afectó tanto su vida personal como profesional.

Pablo Carbonell también se suma a esta lista. El actor gaditano, que ha participado en filmes como Caiga quien Caiga o Gym Tony, ha sido víctima de estas sustancias. Desde lo que han vivido, cada uno de ellos aprovecha cualquier ocasión para compartir su experiencia con los más jóvenes.