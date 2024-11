Ana Obregón se sincera sobre su intimidad y lanza un aviso a Terelu Campos: "Vamos a ponernos la pilas"

Y ahora Sonsoles arrancaba un día más en Antena 3. El magacín vespertino de Atresmedia liderado por Sonsoles Ónega se ha convertido en una de las mejores opciones de la parrilla televisiva para seguir toda la actualidad de nuestro país.

Tertulias, humor, entrevistas, testimonios, reportajes, sucesos y crónica social son los diferentes puntos fuertes de Y ahora Sonsoles. De esta manera, durante este miércoles los colaboradores del programa iban a abordar la última portada de la revista Diez Minutos, que contaba con una protagonista muy especial.

Terelu Campos, colaboradora de Mediaset e hija de la presentadora María Teresa Campos, se sinceraba en la entrevista y admitía: "Llevo 9 años sin acostarme con nadie". Un titular donde expresaba la dificultad que conlleva encontrar pareja a su edad.

"Es muy interesante lo que ha dicho", apuntaba Sonsoles Ónega tras mostrar a los espectadores las últimas declaraciones de Terelu Campos. En ese momento, Miguel Lago animó a Antonio Naranjo a realizar una pregunta a Ana Obregón, compañera de plató en Antena 3. "Si lo pregunto yo va a quedar frívolo", apuntaba.

"¿Os parece mucho o poco el plazo que dice Terelu Campos?", preguntaba Naranjo. "Yo ni me acuerdo ya", confesaba Obregón. "Terelu creo que estamos ahí , ahí ahí, más o menos", se atrevía a decir Ana Obregón sobre las escasas relaciones íntimas que había tenido, en los últimos años. "Esto hay que arreglarlo, que estás estupenda Ana", respondía Lago.

"No tengo ganas. Hay muchas mujeres que se identifican", añadía Obregón. Una de las razones que Campos esgrime sobre su falta de relaciones con hombres es por la inseguridad que le crea la mastectomía que tiene, tras haber superado un cáncer.

Posteriormente, Ónega preguntó a Obregón si estaba conforme con el rótulo que el programa había elegido para ilustrar este debate en plató, donde se podía leer la anterior declaración de la colaboradora que admitía estar "ahí, ahí" al igual que Terelu.

"Por el tema de mi hijo se me quitaron las ganas de vivir. Telarañas pocas o muchísimas", admitía la conocida actriz. "¿No descartas que un día te de un picor?", bromeaba Miguel Lago sobre la situación. "Lo que más me gusta de compartir plató con Ana Obregón es que se le puede preguntar de cualquier cosa siempre", añadía el humorista vigués.

"No creo que me vuelva a apetecer nunca", admitía ella. "Cuando pasas épocas muy difíciles se te van las ganas, porque tienes dolor...", no dudaba en confesar en pleno directo de Y ahora Sonsoles.

"Hacer el amor es bonito y la sexualidad también. Pero llega un momento que necesitas cariño y que te den paz, quieres tranquilidad. Qué pereza...", argumentaba la también bióloga madrileña.

Por su parte, Lago admitía que la mejor hora para tener intimidad era "antes de empezar el programa". "Agradecemos a Terelu el titular porque hay que hablar de estos temas". Justo en ese momento, Ana Obregón lanzaba un curioso mensaje a la colaboradora de Mediaset: "¡Terelu, vamos a ponernos las pilas las dos!". "Que tiemble la noche madrileña", finaliza Sonsoles Ónega.