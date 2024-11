Ana Rosa brinda su apoyo a Belén Rodríguez tras dejar la televisión por un cáncer: "Es como una hermana más"

Belen Rodríguez deja la televisión temporalmente. Así lo desvela en una entrevista concedida a la revista Semana que saldrá a la venta mañana. A la colaboradora le han detectado un tumor maligno en la garganta. Ana Rosa ha reaccionado en TardeAR a esta impactante noticia: "Para nosotros Belen es como una hermana más. Ha estado con nosotros toda la vida, tanto en una cadena como en otra. Belén, a por ello".

La presentadora también sufrió un cáncer que le hizo abandonar la televisión durante un año. Lo superó en 2022 y volvió al programa líder de las mañanas. "Ahora hay que hacer la biopsia, la resonancia. Los cánceres tienen nombres y apellidos. Lo importante es que esté localizado y no se haya extendido", asegura Ana Rosa.

Ana Rosa ha destacado la importancia de la mentalidad ante este duro golpe: "Hay que pensar siempre en positivo. Estoy segura que ante el cáncer no hay que tener miedo. Hay que ir al médico, hacer lo que te dicen. No todos los cánceres son iguales. No hablo de esperanza, hablo de certezas".

Jorge Borrajo, director de la revista Semana ha hablado en TardeAR sobre la entrevista: " Es una de esas noticias que no te gusta dar. Quiero agradecerle publicamente lo valiente que ha sido. Se ha abierto el corazón con nosotros". El director asegura que ha sido muy emotiva: "Cualquiera que mañana se lea la entrevista y tenga un mínimo de empatía la va a sentir".

La entrevista con Semana estaba pactada para hablar sobre la trayectoria televisiva de la colaboradora y los 20 años que ha cumplido cubriendo Gran Hermano, según desvela Jorge Borrajo. Sin embargo, tres días antes de llevarla a cabo le diagnosticaron el cáncer de garganta. "Me tiembla la voz al hablar", confiesa el director.