Mario Vaquerizo reaparece por primera vez en el plató de 'TardeAR' tras su caída: "La vida me ha parado para bien"

Como un martes más, TardeAR volvía a la parrilla televisiva de Mediaset. Pero en esta ocasión, el programa presentado por Ana Rosa Quintana iba a contar con un regreso muy esperado para los espectadores.

Uno de los colaboradores más queridos del magacín vespertino de Telecinco se incorporaba de nuevo al elenco de tertulianos que diariamente acompañan a Ana Rosa. Javier Sardá, Boriz Izaguirre, Lolita Flores o Bea Archidona recibían con los brazos abiertos a nada más y nada menos que a Mario Vaquerizo.

El pasado 19 de octubre el cantante de Nancys Rubio sufrió un aparatoso accidente que le ha obligado a apartarse de los platós de televisión, hasta el día de hoy. Este martes 26 de noviembre ha supuesto la vuelta profesional del marido de Alaska al espacio de Ana Rosa Quintana.

"La vida te pone en su sitio muchas veces. La vida me ha parado para bien y ahora hago vida de jubilado", se expresaba en una de sus primeras intervenciones en pleno directo en TardeAR.

Mario Vaquerizo

Tras una triunfante entrada a plató, con la banda sonora incluida de Me encanta de Nancys Rubias, y tras recibir los aplausos del público y abrazos de sus compañeros, Vaquerizo se sentaba en la mesa VIP de TardeAR: "Si tienes sentido común, tienes que ser espectador de TardeAR porque es el mejor programa de sobremesa de la televisión española". "Vengo con muchas ganas de hablar", apuntaba también.

"¿El collarín te deja hablar'", bromeaba Bromis Izaguirre. "Siempre dicen que cuando pierdes un sentido, recuperas otro. Yo he perdido y estoy en proceso de recuperar el sentido de la vista. Pero el sentido del habla, el que da sentido a mi vida, no lo he perdido lo he multiplicado", apuntaba el cantante en su vuelta a televisión.

"Estoy muy contento porque es la primera vez que paso por un proceso así y no quiero dramas. Hay que asumir la realidad, pensaba que era una simple caída y podría haber sido una desgracia para los que me queréis y un alivio para los que no me quieren...Podría no estar aquí", explicaba Vaquerizo sobre su accidente.

Ana Rosa no dudaba en contestarle: "Tú eres de esas personas que todo el mundo te quiere. Pueden estar de acuerdo contigo o no, pero tú eres adorable". "Creo que me he dado cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba, cuando ves una adversidad y el pronóstico que te dan es reservado...", explicaba el colaborador.

"La cabeza es muy importante y es fundamental cuando ocurren cosas que no están en tu mano", añadía Ana Rosa Quintana. "Yo estoy loquito y me río de mi mismo. La oftalmóloga me dijo que hablaba mucho y que lo único que podía decir sobre los médicos es que las adversidades con sentido del humor y actitud positiva hace que la recuperación sea más rápida", explicaba sobre uno de los puntos más importantes para afrontar una recuperación.

Mario Vaquerizo

Tras visualizar un vídeo con la cronología del aparatoso accidende de Vaquerizo, el colaborador confesó que se emociona al ver las imágenes: "No era consciente de ser tan querido. Me he dado cuenta que la vida te pone en su sitio muchas veces. Somos muy afortunados los que trabajamos en esto, pero entramos en una vorágine de no parar. La vida te para, para bien. Ahora estoy haciendo vida de jubilado".