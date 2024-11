Ana Rosa no se muerde la lengua tras la querella al rey emérito: "Meneamos el avispero y no hablamos de Aldama"

TardeAR arrancaba una semana más para ofrecer a sus miles de espectadores, toda la información sobre la actualidad de nuestro país. El programa liderado por Ana Rosa Quintana se centra en el debate, reportajes y entrevistas para ofrecer el mejor contenido a los más fieles de Mediaset.

Uno de los primeros temas que abordaron los colaboradores de TardeAR, donde se encontraban Javier Sardá, Muñoz-Escassi, Susana Díaz, Alaska y Leticia Requejo, fue el sorprendente encuentro entre la persona más pequeña y la más alta del mundo. De hecho, pudieron conectar con Jyoti que mide 63 centímetros.

Tras tratar varios asuntos más virales, la actualidad llegó al plató de TardeAR. Durante este lunes saltó la noticia de una querella hacia el rey emérito Juan Carlos I, realizada por varios exfiscales y exmagistrados del Supremo, por diferentes delitos fiscales.

Marisa Martín Blázquez, Silvia Taulés, Vicente Sánchez y Miguel Ángel Nicolás iban a acompañar a Ana Rosa a tratar los diferentes temas de la crónica social de nuestro país. "Invito también a fiscales y jueces retirados que pongan una denuncia por corrupción a todos los escándalos que estamos viendo que destapa la UCO, desde Ábalos hasta Aldama. Yo les invito a que sigan denunciando", afirmaba Ana Rosa de forma rotunda en pleno directo de TardeAR.

"En este caso este grupo no creo que denunciara porque muchos de ellos se han destacado por ser de izquierdas, una de las cosas que de cierta manera más cabrea al rey Juan Carlos", señalaba la periodista Silvia Taulés sobre la querella al rey emérito.

"Contra la corrupción, que más da que sea de izquierdas o de derechas", le replicaba Ana Rosa. "Eso no lo entienden todos igual, yo creo", apuntaba la colaboradora de TardeAR. "O sea, hay una corrupción cuando es de un partido. Cuando es de otro no hay corrupción. El escándalo que estamos viendo tan brutal, que yo no lo he conocido nunca, ahí no. Hay que hablar del rey que está retirado y no pinta nada", indicaba Ana Rosa.

"A ver si meneamos el avispero y hablamos de otra cosa, no hablamos de Aldama", se pronunciaba Ana Rosa en pleno directo, ante un aplauso generalizado del público del plató de TardeAR. De esta manera, al rey emérito se le asocia un delito que establece penas de 2 a 6 años de cárcel por cada delito.

"Se ha quedado muy sorprendido, no entiendo el motivo ni el momento. Cree que es una campaña en su contra. Esto socava las relaciones con su hijo", argumentaba Taulés. "De toda la vida se ha llamado tinta de calamar, para que nos olvidemos de otras cosas", apuntaba Ana Rosa sobre el tema.

La viuda de José Saramago, Pilar del Río; el primer fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y los exjueces del Supremo Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín han presentado la querella contra el rey emérito, por cinco supuestos delitos fiscales. Consideran que las regularizaciones que llevó a cabo en 2020 y 2021 para legalizar el dinero que tenía en el extranjero oculto a la Hacienda española no debieron ser admitidas.