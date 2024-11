Alaska revela el complicado problema de salud que sufre Mario Vaquerizo tras su caída casi "mortal" en un concierto

Este martes, 26 de noviembre, Mario Vaquerizo (50 años) volverá al trabajo. Tal y como está previsto, reaparecerá en TardeAR cinco semanas después de sufrir una aparatosa caída durante un concierto en Cáceres que lo obligó a pasar por el hospital en varias ocasiones. El cantante de Las Nancys Rubias regresará a la rutina, aunque todavía con varias secuelas que dificultan su día a día, tal y como ha confirmado su mujer y gran apoyo en este complicado momento, Alaska (61).

La artista ha querido dejar claro que pese a las dificultades, a su marido no se le ha ido la sonrisa ni el optimismo. Esperanzada, asegura que todo quedará en un susto. "Eso no lo ha perdido en ningún momento. El cuello todavía tiene que seguir llevando collarín, y ver no ve del todo, pero oye, para venir al programa... Como dice él, 'oye, lo que no se me han quitado son las ganas de hablar'", ha comentado ante los micrófonos de Europa Press.

Alaska ha asegurado que Mario está con fuerzas y ánimo, "así que ya empieza con sus cositas habituales". "Hasta marzo no empezaban los conciertos con Las Nancys Rubias, así que luego tendrá que hacer su rehabilitación y ya", ha explicado. Lo más duro de la caída no ha sido el cuello, "que es tiempo y que suelden los huesos y ya está, no es tan complicado", sino la vista: "Los ojitos es lo más... tendrá que hacer rehabilitación para recuperar la vista".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mario (@mariovaquerizooficial)

El accidente se produjo en la madrugada del pasado 20 de octubre. Mario Vaquerizo ingresó en el Hospital Universitario de Cáceres tras caer del escenario en el que actuaba con su grupo, Las Nancys Rubias, durante el Festival Horteralia, que se celebraba en la capital cacereña, El artista, subido a unos altísimos tacones plateados, daba vueltas sobre una plataforma cuando cayó al vacío.

El accidente provocó que se suspendiera el concierto, tal y como informaron en su momento los organizadores del festival a través de sus redes sociales. "Mario ha sufrido una caída accidental durante su actuación. Ha sido aparatosa, pero está bien. Los servicios médicos lo han atendido y trasladado al hospital. Lamentablemente, no se encuentra en condiciones de subirse al escenario y el resto de Nancys tampoco", explicaron.

Mario Vaquerizo perdió el conocimiento y al instante fue atendido por los servicios médicos que se encontraban en el festival. Poco después fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Cáceres.

La caída pudo haber sido "mortal", tal y como él mismo reveló en sus redes sociales, donde en las últimas semanas ha dado parte de su evolución. Tras un nuevo ingreso, pero en Madrid, para someterse a una serie de pruebas médicas, Mario Vaquerizo recibió el alta.

Eso sí, en todo este tiempo ha tenido que cumplir con reposo absoluto en casa, donde ha recibido la visita de un sinfín de amigos. Si bien ha mejorado y ya puede volver al trabajo, Mario Vaquerizo, como ha comentado Alaska, todavía debe llevar collarín y hacer rehabilitación para recuperar la vista, una complicada secuela que le dejó el accidente.