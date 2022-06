Ana Rosa Quintana regresa a la vida pública en medio de su lucha contra el cáncer: sabemos dónde y cuándo

Ana Rosa Quintana (66 años) vuelve a la vida pública siete meses después de retirarse temporalmente del trabajo por un cáncer de mama del que está prácticamente recuperada. Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, la periodista reparecerá ante los medios el próximo martes 21 de junio, a las 20 horas.

Junto a otros rostros conocidos, Ana Rosa acompañará al equipo de Sesderma en un evento que tendrá lugar en la Terraza Ginkgo Sky Bar, situada en el Hotel VP Plaza España de Madrid. Con motivo del lanzamiento internacional de la línea de alta cosmética, el laboratorio organiza una espectacular fiesta de glamour y fantasía que supondrá la reparición de la 'reina de las mañanas'.

Aunque ya se le ha visto disfrutar de ciertos eventos de la capital, Ana Rosa Quintana no había retomado su agenda pública. Será en 'El vuelo de la Mariposa', nombre con el que se ha denominado a la fiesta de Sesderma, cuando pose por primera vez en un photocall desde que anunció que padecía cáncer de mama.

Ana Rosa Quintana el pasado mes de mayo en Las Ventas. Gtres

Fue el pasado 2 de noviembre cuando la periodista, frente a la pantalla, notificó que se retiraba del trabajo temporalmente. Entonces, al comienzo de su espacio, El programa de Ana Rosa, la presentadora dio un breve discurso que ella misma leyó y que conmocionó a sus compañeros y a la audiencia.

"Hoy voy a hablar de mí. Normalmente, no he faltado a mi cita con vosotros, ni siquiera en pandemia, pero estoy tan agradecida a todos los que me habéis traído aquí durante estos 17 años que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida", expresó Ana Rosa Quintana. "Hoy me quiero despedir por una temporada que espero no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama", continuó la periodista, desvelando que se apartaría de su programa durante un tiempo.

[Ana Rosa Quintana, sobre su cáncer de mama: "Sé que voy a curarme"]

Desde aquel día, Ana Rosa Quintana se ha mantenido centrada en su recuperación y apenas se le ha visto públicamente. Su última aparición se produjo el pasado 26 de mayo en una tarde taurina junto a su marido, Juan Muñoz, y su amiga Cristina Tárrega (54). Recuperada de la última operación a la que se sometió el pasado mes de abril, tal y como desveló este periódico, la presentadora asistió a Las Ventas para disfrutar de uno de los carteles más atractivos de la Feria de San Isidro, formado por Morante de la Puebla (42), Juan Ortega (31) y Pablo Aguado (31).

Más delgada y con una gran sonrisa en el rostro, la 'reina de las mañanas' confesó que tiene muchas ganas de volver a trabajo, aunque primero tiene intenciones de disfrutar de una escapada. Ante la prensa, Ana Rosa comentó que contaba los días para irse de vacaciones y que su vuelta podría producirse enseguida.

Ana Rosa Quintana, tras ser operada con éxito del cáncer de mama que padece, junto a su marido, Juan Muñoz. EL ESPAÑOL

Pero antes de regresar a la pequeña pantalla, la periodista reaparecerá en un exclusivo encuentro en Madrid en el que coincidirá con algunos compañeros de profesión e importantes rostros de la política y el entretenimiento de nuestro país. A la fiesta de Sesderma, también han sido invitados Sonsoles Ónega (44), Cristina Cifuentes (57), Patricia Cerezo (50), Marta Robles (58), Luis Rollán (46).

Sigue los temas que te interesan