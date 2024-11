El sutil guiño de Jorge Martín a la polémica con Broncano en 'El Hormiguero': "Estoy más cotizado que el bitcoin"

Máxima expectación la que había alrededor de la entrevista a Jorge Martín en El Hormiguero. Tras lo sucedido la semana pasada con La Revuelta, con David Broncano creando una polémica alrededor del campeón mundial de Moto GP, había curiosidad sobre si habría referencia alguna a lo ocurrido.

Y… la ha habido, aunque de manera muy sutil. Como habitualmente sucede con el formato de Motos, el presentado comenzó con su habitual coreografía. Tras ello, llegaron los anuncios y, posteriormente, el conductor sorprendió anunciando los invitados de la semana que viene, dado que habitualmente se hace los jueves.

Tras ello, llegó el esperado momento: Pablo Motos daba la bienvenida a Jorge Martín. El campeón mundial de Moto GP entraba y saludaba al presentador mientras era ovacionado por el público. En medio, el formato puso de banda sonora We Are the Champions de Queen.

Al poco de sentarse en la mesa, fue cuando surgió la sutil referencia a la controversia. El de San Sebastián de los Reyes alababa la música con la que El Hormiguero lo había dado la bienvenida. “Muy buena canción”, expresaba el piloto de motociclismo. “¡Qué menos para recibirte, Jorge! Que, últimamente, estás muy solicitado”, expresó el presentador, lanzando así la sutil referencia a la polémica.

El campeón mundial de Moto GP le siguió la broma. “Estoy más cotizado que el bitcoin”, contestó el piloto, riéndose. El público aplaudió y la entrevista continuó sin hacer más referencia a lo sucedido. De hecho, el madrileño no sólo trajo el casco dorado de campeón, sino también la copa que obtuvo.

Pablo Motos y Jorge Martín en 'El Hormiguero'.

Tras ello, Martín habló sobre su experiencia tras ganar el Mundial, cómo se sintió tras subirse al podio. “Es muy difícil explicar exactamente qué pensaba. Yo he sentido que este Mundial no era sólo por mí. Está claro que ganar una competición así es lo mejor que te puede pasar”, compartía.

“Pero era más por toda la gente que me ha ayudado, por mi equipo, por mi familia, que han hecho muchos sacrificios para que esté donde he llegado. A mí, al final, no me iba a cambiar la vida, sinceramente. Pero sí que he sentido que por ellos, también por los españoles que me han estado apoyando en esta pelea España-Italia. Ha sido una pasada y lo he disfrutado muchísimo”, prosiguió.

“Cuando faltaban siete vueltas, me empezó a pasar toda mi carrera deportiva por delante. Pensé en mis padres madrugando o llegando tardísimo a los circuitos después de trabajar. Ha sido muy duro, pero al final lo tenemos”, expresaba.