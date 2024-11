De ‘Art Attack’ a ‘Cambio de clase’ y 'My Camp Rock': el legado que deja Disney Channel España tras su cierre

El próximo 6 de enero, muchos niños se despertarán con la ilusión de abrir sus regalos por el día de Reyes con máxima ilusión. Y solo un día después, Disney Channel cerrará en España. Un paso adelante en la estrategia de la casa del famoso ratón Mickey para dar prioridad a su plataforma Disney Plus+ por encima del resto.

Disney Channel nació en nuestro país en el cada vez más lejano 1998, y se podía disfrutar dentro de plataformas de pago como Vía Digital. No fue hasta 2008 cuando daría el salto a la televisión en abierto, lo cual fue toda una hazaña: era el primer país en el que esto sucedía, acercando la magia que caracteriza la empresa a todos los países. Y ahora, 16 años más tarde, el canal echará la persiana para siempre.

Hannah Montana, Patito Feo o Los Magos de Waverly Place son algunas de las series que han tenido un gran éxito en la cadena. Pero también hay que destacar que en todos estos años, Disney Channel ha dejado un importante legado de producciones originales, algunas de las cuales también pudieron disfrutarse, posteriormente, en otras cadenas.

Quizá, el programa más conocido de Disney Channel en nuestro país sea Art Attack. Jordi Cruz, que entonces brillaba en Club Disney, fue el elegido para presentar este programa en el que se enseñaba a los más pequeños a hacer todo tipo de manualidades. Él presentaba, y nos invitaba a pensar que también era el encargado de hacer todo lo que salía en pantalla, aunque en realidad esas manos eran las mismas imágenes las que se emitían en todas las versiones de Art Attack en los mismos países.

El programa disparó su popularidad cuando pasó a emitirse en Telecinco, y luego, en Antena 3. En 2010, el programa volvió a emitirse con nuevas entregas, y pasó a manos, nunca mejor dicho, de Guillermo Martínez.

La cadena infantil llegó a tener programas propios muy curiosos. Como, por ejemplo, La Liga Disney, emitido en sus primeros años, y que por su quinta temporada contó con Milene, jugadora del Rayo Vallecano y esposa de Ronaldo, como madrina. Era un espacio de fútbol dedicado a los más pequeños, y que presentaba Raúl Ruiz.

En el caso de las series, Disney Channel España fijaba sus ojos en lo que hacía la cadena en Italia, y luego, lo adaptaban. Así, por ejemplo, surgió Cosas de la vida y Cambio de clase. Eso sí, se adaptaba todo a nuestro país. Por ejemplo, el centro de estudios de Cambio de clase era el Miguel de Cervantes. En estas series destacaron actores que luego han seguido trabajando mucho, como Andrea Guasch, Sandra Blázquez, Nadia de Santiago o Andreas Muñoz, de La Promesa. Fue una ficción llena de cameos, de María Isabel a Paz Padilla, y que también acabó emitiéndose en abierto, cuando La 1 emitió Zona Disney.

Reparto de 'Cambio de clase'.

Un caso aparte fue La gira. Una ficción (de nuevo con Andrea Guasch) en la que dos grupos, uno de pop y otro de rock, tienen que aprender a convivir en una caravana mientras hacen una gira. Un choque musical y de personalidades que tuvo tan buena acogida que fue adaptado a países como Italia y Países Bajos.

En La gira, precisamente, una de las protagonistas era Lucía Gil. Y es que ella, como otros jóvenes artistas, también consiguió despuntar gracias a Disney Channel. En concreto, ella fue ganadora de la primera edición de My Camp Rock, un talent show inspirado en la película original de Disney Channel Camp Rock. El formato tendría una segunda edición, y allí resultó ganadora una malagueña que ya había alcanzado fama en Andalucía por la televisión autonómica. La mismísima Ana Mena.

Disney Junior

El listado de programas Made In Spain que nos deja Disney Channel podría continuar con títulos como Flipante Noa, Minnie and You, Club Houdini o el mencionado Zona Disney. En cualquier caso, todos estos programas pasarán ya a la historia televisiva con el cierre de la cadena el próximo 7 de enero. Solo falta ver qué hará Disney, propiamente, con el catálogo, y es que, pese a ser producciones propias, ni La Gira, ni Cambio de Clase o Cosas de la vida se pueden ver, de momento, en Disney Plus+.

Tras este adiós, y el que tuvo Disney XD en 2020, el único canal que quedará en activo es Disney Junior, que seguirá estando disponible en operadores de pago como Movistar Plus+, Orange TV o Vodafone TV.