'El Hormiguero' saca la artillería pesada: las tres estrellas internacionales que visitarán a Motos la semana que viene

Es habitual que El Hormiguero anuncie sus bazas de la semana siguiente en la entrega de los jueves. Sin embargo, Pablo Motos sorprendió confirmando a los invitados de la semana del 2 al 5 de diciembre la noche de este mismo miércoles, 27 de noviembre, antes de que entrase en plató el piloto Jorge Martín.

Desde luego, los famosos que pisarán el formato de 7yAcción en los próximos días merecen la ruptura de la 'tradición'. Después de recordar que Dani Martín será el entrevistado de este jueves, el presentador de Antena 3 avanzaba que la "semana que viene viene fuertecita"

El lunes, irá a divertirse a El Hormiguero Robbie Williams. El que fuera miembro de la 'boyband' Take That promocionará Better Man, su primera película biográfica. La cinta está dirigida y escrita por Michael Gracey, conocido por El Gran Showman. Al parecer, el británico "ha pedido actuar" incluso en el 'set'.

El martes, turno de Eddie Redmayne y Úrsula Corberó, que el 6 de diciembre estrenan en SkyShowtime la serie Chacal. Eddie ya conoció a Pablo en noviembre de 2018, en su visita conjunta con Callum Turner. Entonces, presentaban la segunda parte de Animales fantásticos.

Otro actor será entrevistado en el espacio de las hormigas el miércoles. Se trata de Aaron Taylor-Johnson, cuando está a punto de ver la luz Kraven The Hunter, un largometraje ambientado en Universo Spider-Man de Sony. Y, para terminar, la noche del jueves queda reservada para un nombre más local.

Cerrará la semana el chef Dabiz Muñoz, que charlará con el de Requena sobre sus últimos proyectos. El marido de Cristina Pedroche ya visitó este año El Hormiguero, concretamente, el 25 de abril. Allí se sinceró sobre lo que le daban de comer a la hija que tiene en común con el rostro de Atresmedia: "Yo nunca le voy a dar bollería industrial, ni alimentos ultraprocesados, ni alimentos con aditivos".

Cabe recordar que Robbie Williams, Eddie Redmayne y Aaron Taylor-Johnson fueron ya anunciados hace un par de semanas. No obstante, Motos no desveló la fecha concreta en la que acudirían al 'show' nocturno. Faltaría ubicar en el calendario a Patrick Dempsey, que también fue anunciado esa noche.

El Hormiguero destapa así sus cartas en un contexto de brutal competencia -y polémica- con su principal rival, La Revuelta de David Broncano. Pablo Motos y los suyos sacan músculo y demuestran que las estrellas internacionales siguen teniendo como primera opción el programa de Trancas y Barrancas para dar visibilidad a sus trabajos.