Revilla, sobre la polémica entre Broncano y Motos: "Pablo jamás me ha dicho que no vaya a otra cadena y solo esté en la suya"

No solo es el tema televisivo del momento, sino que parece haberse convertido en una cuestión de estado. El pasado jueves, David Broncano acusó a El Hormiguero de impedir que los espectadores de La 1 pudiesen ver la entrevista al piloto Jorge Martín. Este lunes, Pablo Motos no dudó en responderle y apuntó a una posible "cortina de humo" de la pública para tapar otros asuntos de interés general.

Comunicadoras de Atresmedia, como Susanna Griso o Cristina Pardo, han cerrado filas con su compañero de cadena. Eso sí, aún faltaba por pronunciarse una persona que, sin ser colaborador, es un habitual del formato de 7yAcción, Miguel Ángel Revilla. El político cántabro ha acudido la friolera de 30 veces al programa y, este miércoles, en Espejo Público, ya ha confirmado la siguiente fecha: el próximo 23 de enero, día de su cumpleaños.

"¿Qué opinas de la bronca que se ha montado con Broncano y Pablo Motos, de que Broncano salga amargamente a quejarse de que le habían robado un invitado cuando se sabía que había un contrato previo para que fuese a El Hormiguero?", ha preguntado Griso.

Antes de que diese de que el invitado diese una respuesta, Susanna ha añadido: "Es algo que en televisión sucede constantemente. Yo podría dar un listado de todos los invitados que me roban a mí cada semana". Además, insistía en la idea de que se trata de una "campaña contra Pablo Motos" por parte de la pública, pues la controversia ha aparecido hasta en el Telediario.

"Soy como un hermano para Pablo, casi todos los días hablamos. Tengo la ventaja de que no cobro por ir a ningún programa, así que puedo decir lo que me dé la gana. Tengo una gran sintonía con Pablo Motos", ha comenzado diciendo Revilla.

Susanna Griso entrevista a Miguel Ángel Revilla en 'Espejo Público' Atresmedia Televisión

El 'show' de Motos está tan planificado "al detalle" que "tú sabes que vas a ir hasta un mes antes y te están llamando desde ese día para ver los temas que vas a tratar", en palabras de Miguel Ángel. "Si tienes fuerza para imponer a alguien que tú seas el primero que le trae, eso es un mérito de la propia productora. ¿Qué harías tú, qué haría yo y qué hizo la productora de Motos?", se ha cuestionado el entrevistado.

"A mí jamás me ha dicho: 'No vayas contra televisión, quiero que estés solo en la mía'. Jamás me lo ha dicho", ha remarcado el que fue presidente de Cantabria. Ante al pregunta del millón, la de si iría a La Revuelta o no, Revilla lo tiene claro: "No iría porque soy de fidelidades extremas. Es que no te lo no puedes ni imaginar".

Miguel Ángel Revilla en 'El Hormiguero'.

"Yo tomo café siempre en el mismo lado, me ha estado cortando el pelo el mismo peluquero hasta que se murió, con 95 años. Con Pablo Motos se me abrió una posibilidad, porque yo al principio no quería ir. No voy a hacerle la competencia a Pablo por lealtad. No tengo nada en contra del otro, me parece simpático y gracioso, pero yo soy de Pablo Motos", ha zanjado Miguel Ángel.