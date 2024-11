La agencia de Jorge Martín reconoce el error y pide disculpas por lo sucedido entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'

La polémica creada por David Broncano va clarificándose poco a poco. El presentador acusó a su competencia directa, Pablo Motos y El Hormiguero, de “presiones” y “amenazas” que habrían provocado que su invitado del pasado jueves 21 de noviembre, Jorge Martín, no pudiera realizar su entrevista porque, si no, “pasarían algunas cosas”. Tras saberse que dicha conversación sí que se grabó y que el jienense no dijo del todo la verdad, ahora la agencia del campeón mundial de Moto GP ha reconocido el error.

Playmaker Agency ha lanzado un comunicado dando su versión de lo sucedido, reconociendo el error no haber avisado a Atresmedia ni al formato que conduce Pablo Motos de que, a pesar de que el piloto tenía un “acuerdo de prioridad” con la cadena ubicada en San Sebastián de los Reyes, la agencia había organizado una entrevista previa a ésta con el programa de TVE.

“Ante los acontecimientos ocurridos anoche en La Revuelta queremos por parte del equipo de Playmaker Agency, pedir disculpas por no comunicar de inicio a El Hormiguero nuestra intención de visitar La Revuelta antes que a ellos, acto que desencadenó todos los acontecimientos”, explicaron en un comunicado compartido a la prensa especializada.

Esto vuelve a reforzar ya lo comentado previamente, que todo ha sido fruto de un “malentendido”. Es más, la propia agencia reconoce también que el piloto de motociclismo no era consciente de dichos acuerdos.

“Respetamos todo tipo de reacciones y sólo pedimos a Jorge disfrutar libremente de su momento con los aficionados y medios. La vida está para compartir y es el deseo de Jorge poder compartir su momento con todos vosotros y disfrutarlo juntos”, argumentan en el mismo comunicado.

'La Revuelta'.

Un error de comunicación entre la agencia y Dorna, la empresa organizadora del Mundial de Motociclismo y que tiene un acuerdo con Atresmedia para la emisión de tres grandes premios de Moto GP. De ahí, que dicha compañía priorice que el piloto hable primero con uno de los formatos de la cadena ubicada en San Sebastián de los Reyes, como es El Hormiguero, uno de los formatos no informativos más seguidos de la televisión.

Desde TVE, en programas como Mañaneros, se señaló que la entrevista se había acordado el 8 de noviembre. No obstante, tal y como señala El Mundo, Atresmedia negoció que Jorge Martín se sentase en El Hormiguero unos días antes, el 29 de octubre. Como han señalado varias fuentes a BLUPER, el formato de 7 y acción suele exigir un acuerdo de prioridad con las agencias de representantes.

Jorge Martín celebra en el podio el Mundial de MotoGP. Reuters

Eso se traduce en que los invitados deban acudir antes al programa de Pablo Motos que otros formatos televisivos. Se trata de un acuerdo habitual en medios de comunicación y que es complementario al de exclusividad, en el que los rostros reconocidos se comprometen a no conceder entrevistas o ser imagen de una cadena ajena durante un período de tiempo. No es el caso de Jorge Martín, quien sólo tenía uno “de prioridad”.

De hecho, el propio Broncano impone un contrato de prioridad respecto a otro formato de TVE, Late Xou, dado que se acuerda que los invitados deban ir antes a La Revuelta que el espacio semanal que conduce Marc Giró en La 2.