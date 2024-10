La dura confesión de una soltera de 'First Dates': "He conocido a mujeres que han ido a la cárcel por lesbianas"

Sara, participante de 'First Dates' Mediaset España

Julie desembarcó en First Dates este lunes, 28 de octubre, buscando una mujer que entendiese su trabajo: "Las peluqueras trabajamos muchas horas, de lunes a sábado. Y en Navidades no me puedo ir a esquiar". Su cita en el 'dating show' de Cuatro era Sara, una coctelera que esperaba encontrar una pareja "con carácter".

Hechas las presentaciones iniciales, la conversación durante la velada fluyó. "Por cotillear", la camarera preguntó a la otra comensal si era lesbiana o bisexual. Cuando esta le comentó que lo segundo, ella aceptó que tuvo una etapa cercana a la bisexualidad, pero que pronto descubrió que era lesbiana.

"Venimos de otros tiempos, no tenía reflejo en nada. Hasta en la tele decían: 'Es amiga de la cantante'. Hay bisexualidad en la naturaleza. Ni es tan raro, ni tienes que entenderlo. Tienes que respetarlo. No siento que mi relación esté en peligro si mi pareja es bisexual", afirmó la experta en cócteles.

Más avanzada la charla, Sara descubrió su faceta más activista: "Me gusta mucho ayudar a la comunidad lésbica, porque creo que hace falta. Es muy importante que haya apoyo en el mundo lésbico". "Yo he trabajado en un pub de lesbianas y me parece bien que nos apoyemos", recalcó Julie.

Es más, la francesa hizo extensible este apoyo a "todas las mujeres", sin importar su condición sexual: "No solo hay que apoyar a la mujer lesbiana, sino a todas las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que si eres bisexual o no eres lesbiana no se te va a apoyar?".

Sara y Julie, participantes de 'First Dates' Mediaset España

"Es ayudar a esa gente que no tiene posibilidad. O que esté 'solterilla'. Para que conozca gente, ¿sabes? Entonces, estoy poniendo mi granito de arena en eso", asumió Sara. Tras las cámaras, sorprendió desvelando que había conocido a mujeres "que han estado en la cárcel por ser lesbianas".

"Recordemos que era ilegal en este país, había una ley de vagos y maleantes. La homosexualidad estaba penada", remarcó la participante de 41 años, añadiendo: "La gente de nuestra edad ha tenido que aprender muy rápido. Pasar de no tener móvil a tener que relacionarnos por aplicaciones. Luego sales por locales LGTBI y resulta que la gente no se comunica como antes, noto mucho la diferencia".

Finalmente, ambas solteras convinieron no tener una segunda cita. A pesar de que Sara creía que Julie era una mujer "intersante" con la que tener un próximo encuentro, esta no lo vio tan claro en el sentido de tener "una relación": "Estamos a niveles diferentes".