La inesperada confesión de un soltero de 'First Dates': "Me tiraba para atrás tener una cita con alguien raro"

Una noche más, el amor ha buscado darse una oportunidad en First Dates. En esta ocasión, ha destacado la cita que han vivido Marina y Toni. Ella es una joven de 19 años que está opositando y que procede de Barcelona. A pesar de su juventud, ha presumido de haber pasado por quirófano para arreglarse los labios y que si no ha hecho más es porque “no” tiene “dinero”.

La joven tenía muy claro qué tipo de chico buscaba. “Tiene que ser atractivo y a poder ser con los ojos claros”, expresa la barcelonesa, señalando que le da igual si el chico es “rubio o moreno”, señalando también que le “molan los tatuajes” y que busca que su cita sea un hombre muy “activo”.

El programa presentado por Carlos Sobera le propuso una cita con Toni, un vigilante de seguridad de 23 años y que también procedía de la Ciudad Condal. El veinteañero señalaba que no le preocupaba si ligaba o no y que es algo que va surgiendo. La primera impresión que tuvo de Marina fue positiva. Se fijó en que era rubia y que notaba que “se cuida”.

A pesar de que Toni mostraba interés en Marina, ésta no se mostraba muy convencida. “Entre que no tiene los ojos claros y se le ve cortadillo”, confesaba. No obstante, la opositora quiso darle una oportunidad a su cita y ambos fueron a cenar. Ya en la mesa, los comensales comenzaron a compartir sus expectativas de vida, como su futuro profesional.

Él hablaba de su trabajo como vigilante de seguridad, mientras que ella le revelaba que estaba estudiando unas oposiciones para entrar en el cuerpo de los Mossos d’Esquadra y que buscaba encontrar una plaza en el área de secuestros o de narcóticos. Unas palabras que le gustaron a Toni. “Me gusta que con 19 años sea ambiciosa y quiera estudiar”, explicaba el vigilante.

“Quiero estudiar más, no me quiero quedar patrullando y ya”, señalaba la opositora. Otro tema en el que coincidieron fue el motor. Marina revelaba ser una apasionada del mundo de los coches, las motos y la velocidad. El veinteañero revelaba que tenía un BMW rojo. Eso sí, Toni confesaba que era prudente al volante. “Eso es difícil conmigo, ¿eh?”, expresaba la joven de 19 años. Ambos sonrieron.

Toni y Marina en 'First Dates'.

La cita funcionaba y los solteros se mostraban cómodos. Fue, en ese momento, cuando Toni le confesó a Marina que estuvo tentado a no acudir al programa. “No iba a venir, me tiraba para atrás tener una cita con alguien raro, pero bueno, veo que eres normal y no van a pasar cosas raras”, le dijo el vigilante a la opositora.

El dating show les ofreció a los comensales que pudieran disfrutar un poco más de intimidad. Sin embargo, Toni no se mostraba cómodo y Marina lo notaba. “Es un chico muy mono, pero creo que necesitamos vernos sin cámaras para conocerlo mejor porque está cohibido”, explicaba la joven al equipo del programa.

Llegó el momento de la decisión final. Toni reveló que quería tener una segunda cita con Marina, dado que quería conocerla mejor. La opositora, a pesar de sus reticencias iniciales, se mostró también deseosa de tener un segundo encuentro. “Me he sentido muy a gusto, pero quizá fuera de cámaras puedo conocer más a Toni que he visto que estabas algo cohibido”, expresaba.