Blanca Romero: de concursar en 'MasterChef Celebrity' a presentar ‘Next Level Chef’ en Telecinco

En su primer trabajo como conductora de un programa de televisión, Blanca Romero se pondrá al frente de Next Level Chef, el nuevo talent show de cocina que la cadena produce en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia) y en el que los chefs Francis Paniego, Marcos Morán y Rakel Cernicharo serán los mentores.

Semifinalista en la octava edición de MasterChef Celebrity, Blanca Romero cuenta con una dilatada experiencia como actriz en cine y televisión, llegando a obtener una nominación a los Premios Goya por el papel con el que debutó en la gran pantalla en After (2009). Ha formado parte del reparto de los largometrajes Los muertos no se tocan, nene, Fin, El amor no es lo que era y La abadesa. En televisión, ha dado vida a diversos personajes en series como Física o Química, Bajo sospecha y Bienvenidos a Edén, entre otras.

Next Level Chef es la adaptación española del exitoso formato internacional desarrollado por Studio Ramsay, la productora del mítico chef Gordon Ramsay, y producido por FOX Alternative Entertainment y Studio Ramsay. En EE.UU. protagonizó el estreno de un programa de cocina más visto de la historia. La tercera temporada se estrenó a finales de enero y obtuvo más de siete millones de espectadores en el prime time dominical.

Actualmente se encuentra en producción la cuarta temporada del formato, que será estrenada antes del final de año en FOX. En Reino Unido se ha emitido en ITV1 y Francia ya prepara su adaptación.

Así será ‘Next Level Chef’

Tres grupos de cocineros -profesionales, amateurs e influencers foodies deberán demostrar cómo se desenvuelven en las cocinas del programa, que se desarrollará en un plató de estructura vertical dividido en tres niveles con tres cocinas diferenciadas. El nivel superior cuenta con una cocina de última generación; el intermedio, con una cocina estándar; y el nivel inferior, en el que solo habrá una instalación precaria con elementos básicos.

Para complicar las pruebas, los participantes dispondrán de los ingredientes para cocinar en una plataforma móvil que sube y baja por el corazón de la estructura, de manera que tendrán que decidir con rapidez los productos que cogen.

Unos tendrán la suerte de elegir buenas materias primas y otros tendrán que conformarse con las sobras para crear las propuestas culinarias con las que serán juzgados por los mentores.

Los mentores

Rakel Cernicharo está al frente del restaurante Karak, en su Valencia natal. En 2022, el local obtuvo su primer sol Repsol. En televisión ya tiene experiencia, pues fue ganadora de Top Chef en Antena 3.

A la valenciana le acompañan Francis Paniego y Marcos Morán. El primero dirige actualmente los restaurantes El Portal de Echaurren, que cuenta con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol, y Echaurren Tradición, que tiene un sol Repsol y que está en el hotel Echaurren de Ezcaray en La Rioja.

Por su parte, Morán representa a la quinta generación de una saga que cocina. Su familia regenta Casa Gerardo desde 1882 en su Asturias natal, en la localidad de Prendes. El chef se ha formado en restaurantes de primer nivel como El Bulli, El Celler de Can Roca o Quique Dacosta, entre otros.