Interrumpen una conexión de ‘Al Rojo Vivo’ al informar de Puigdemont: “Nos están increpando, es muy tenso”

Todos los ojos están puestos en esta jornada en Barcelona. Se tenía que producir una visita de Carles Puigdemont a España, con motivo de la investidura de Salvador Illa, y para ello, todas las televisiones habían realizado un gran despliegue.

Así, mientras las autoridades han llevado a cabo la operación ‘Jaula’ para encontrar al político, tras desaparecer de un mitin, los reporteros han sido increpados por los manifestantes, delante del parlamento catalán.

Esto se ha podido vivir en directo a través del programa Al rojo vivo, que ha tenido una entrega especial, presentada por Inés García. La periodista Isabel Pastor estaba desplazada hasta las cercanías del mencionado parlamento, y un importante número de ciudadanos han entorpecido la conexión.

La reportera se encontraba informando del caos que había supuesto la llegada de Puigdemont. “Nos están increpando. Ha sido un momento muy tenso para todos. Hemos intentado retransmitir este intento de acceder al parque de la Ciutadella de Barcelona”, aseguraba también la comunicadora, que se encontraba en serias dificultades para poder hacer su trabajo, a pie de calle.

Consciente de que la información podía llegar mal a los espectadores, Inés García, la presentadora, le decía: “Los gritos son bastante intensos, no sé si me puedes oír”. Junto a Isabel Pastor había ciudadanos con la cara tapada. “Muchos móviles grabándome a mí y grabando a los Mossos. Se ha abucheado incluso a la Guardia Urbana. Calma muy tensa”, atinaba a responder la trabajadora de laSexta, que no podía acabar la conexión de forma adecuada.

🔴 Manifestantes independentistas gritan "prensa española, manipuladora" a la periodista de laSexta Isabel Pastor #PuigdemontVuelveARV pic.twitter.com/R88z055u53 — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) August 8, 2024

“ Prensa española, manipuladora”

“Estamos escuchando los grandes hits de estos momentos: ¡Prensa española, manipuladora!”, apuntaba Inés García desde el plató. “Pero nosotros estamos contando, lógicamente, lo que está pasando”, añadía la sustituta de Antonio García Ferreras.

Hay que destacar que, más allá de este momento, que ha sido compartido por las redes sociales de Al Rojo Vivo, Isabel Pastor ya había tenido otro tipo de problemas a la hora de informar desde el epicentro de la actualidad política catalana.

No ha sido la única compañera de Atresmedia en tener problemas al informar. Desde Antena 3, Marta Sosat contó en Espejo Público el incidente que había vivido momentos antes. “Han intentado entrar a la fuerza, nosotros nos encontrábamos aquí y se han empezado a vivir momentos de muchísima tensión. Me han tirado al suelo y me han tenido que ayudar a salir de aquí”, le contó a Lorena García.