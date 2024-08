Marta Nebot, alto y claro sobre 'Los Iglesias' desde la propia TVE: "¿Por qué dan programas a los hijos de estos señores?"

Este verano, las alegrías en audiencias que se está llevando Televisión Española con el deporte, entre Eurocopa y Juegos Olímpicos de París, contrastan con los datos de otras apuestas que no están funcionando como deben. Es el caso de Los Iglesias. Hermanos a la obra, que ha sido relegado al 'late night' del viernes por su bajo rendimiento.

El programa de reformas de La 1 no se ha librado de numerosas críticas. Para muchos, su planteamiento base, renovar casas de famosos, viviendas que en teoría no necesitarían ninguna clase de renovación, no tiene cabida en una televisión pública.

La gota que colmó el vaso fue la entrega en la que Chábeli y Julio José Iglesias construían una casita de muñecas para la nieta de Ana Obregón, algo que generó polémica en redes sociales. Este 7 de agosto, desde el debate de Lazos de sangre, de alguna forma se hizo referencia al espacio, y no para bien.

Fue Marta Nebot la que alzó la voz en la propia TVE. Los cantantes Ana Belén y Víctor Manuel eran los protagonistas del formato de Tesseo este miércoles. En determinado momento de la tertulia, se puso el foco en los hijos de los artistas, David y Marina San José, y el perfil discreto que han mantenido siempre respecto a los medios.

"Decíamos que esta pareja ha conseguido estar junta durante 50 años, en un mundo lleno de tiburones. Bueno, pues en ese mismo mundo lleno de tiburones, en el que se incluye, lo siento, a la prensa del corazón, ha conseguido preservar una familia preciosa", señalaba Nebot.

Imagen de 'Los Iglesias. Hermanos a la obra' RTVE

La periodista añadía: "Con hijos y nietos que tienen unas vidas muy bonitas y que han conseguido unas carreras profesionales, dentro del mismo oficio que sus padres, pero al margen de ellos. Sin chupar de su nombre, como otros". Y fue así como, minutos más tarde, Marta contrapuso el caso de los hermanos San José al de los Preysler.

"El asunto pasa porque yo creo que las familias pueden tratar de arropar a las personas, acompañarlas en lo que quieran hacen, siempre y cuando tenga un sentido. Y voy a los Preysler, por ejemplo. Perdonadme", anunciaba Nebot, consciente de en qué cadena se encontraba.

Audiencias "cuestionables"

"¿Pero qué pasa con los Preysler?", se preguntó Nacho Montes, desde el otro lado del plató. "Se ha intentado por activa y por pasiva que presenten cosas en televisión con un éxito, digamos, cuestionable", fue la queja de la comunicadora, a quien Jordi González no tuvo más remedio que dar la razón, a juzgar por los números de Los Iglesias: "Bueno, creo que incuestionable".

"Perdonadme, pero yo desde casa he pensado cuando Isabel Preysler ha presentado programas: '¿Por qué le dan programas a esta señora?'. O por qué le dan programas a los hijos de estos señores...", se preguntaba la colaboradora, y ella misma se respondía: "Porque tienen los apellidos que tienen y porque alguien cree que el talento se hereda. Y no se hereda. Y los enchufes no siempre funcionan. Porque, chico, si no das, no das".