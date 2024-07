El fichaje con el que 'TardeAR' se rearma para el verano en Telecinco: "Estás a tiempo de echar a correr, ¿eh?"

TardeAR ya ha arrancado su etapa veraniega. Ana Rosa Quintana se fue de vacaciones el pasado jueves y Beatriz Archidona ha tomado el testigo, que, a su vez, cederá los viernes a Frank Blanco. Además, el programa de Telecinco está reforzando su plantel de colaboradores.

Según Algo Pasa TV, uno de los personajes del momento por su ruptura con María José Suárez, Álvaro Muñoz Escassi, estaría negociando su fichaje por el formato de Unicorn Content. A falta de que se confirme la noticia, este jueves, quien sí se sumó al espacio vespertino fue Sheila Casas.

Así lo anunciaba Archidona cuando presentaba a los colaboradores, que este 4 de julio eran Frank Blanco, Manuel Díaz El Cordobés y Patricia Pérez: "Hoy, atención, porque estamos de estreno con una nueva incorporación. ¡Sheila Casas! Estás a tiempo de echar a correr, ¿eh?".

"Me lo estoy pensando", bromeaba la nueva tertuliana de TardeAR, antes de que Beatriz abordase el primer tema de la tarde. Se trata de su segundo proyecto televisivo en la cadena de Fuencarral en los últimos meses, ya que fue concursante de Bailando con las estrellas.

A la hermana y representante de los actores Mario y Óscar Casas no le es ajena la televisión. Su primera aparición en pantalla, al menos de la que exista constancia, fue en 2011, en ¡Allá tú! La suerte sonrió a Casas, que salió del concurso presentado por Jesús Vázquez con 120.000 euros en el bolsillo.

Sheila Casas, nueva colaboradora de 'TardeAR' Mediaset España

Más tarde, le surgió la oportunidad de participar en la serie El Continental de La 1, en la que dio vida a Melindra en los episodios 8 y 9. A principios de año, la madrileña fue la quinta eliminada del 'talent show' de baile, que supuso su reencuentro con Vázquez.

Sheila perdió el reto contra Mala Rodríguez: "No me importa irme con Mala, porque la veo una pedazo de artista. Estoy orgullosa de lo que hecho, he mejorado lo que he podido. Me voy muy contenta y he disfrutado una barbaridad".

Semanas después, existió la posibilidad de que Casas regresase a la competición. La cosa estaba entre Miguel Torres y ella, que debían batirse en duelo para demostrar quién merecía ser repescado. Finalmente, fue el exfutbolista del Real Madrid y el Getafe el que volvió al programa, después de que Julia Gómez Cora desempatase: "Qué difícil, los programas ahora se vuelven más exigentes".