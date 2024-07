Belén Esteban reta a María Patiño en el nuevo ‘Sálvame’ y se ofrece: “Me quito las bragas”

En el pasado, cuando se emitía en Telecinco, Sálvame dedicó más de una y de dos entregas a la moda, apostando por jóvenes y consagrados diseñadores. Recordada es su Sálvame Fashion Week, incluyendo la última, en la que Chelo García-Cortés sufrió una caída que provocó que acabase en el hospital, con una muñeca rota.

Este jueves, el nuevo Sálvame, Ni que fuéramos Shhh, que se emite en TEN, celebró lo que bautizaron como Pride Fashhhhion, y en ella, los colaboradores y la presentadora lucieron diversos diseños de diseñadores poco conocidos que tenían el Orgullo LGTBIQ+ como inspiración.

No fue hasta el final de la emisión cuando vimos a todos los protagonistas del magacín vespertino paseando por una improvisada pasarela, llámalo pasillo, que acababa en el centro del plató. Y, hasta entonces, el programa trató sus contenidos habituales, aunque algunos, como María Patiño, ya se preparaban para enfundarse su modelito.

Así, durante parte de la entrega este jueves, María estaba en ropa interior, con una elegante bata blanca puesta para cubrirle. Y esto dejó una hilarante escena. “¿Te puedo decir una cosa, que sabes que soy tu amiga y como tu hermana? Yo que tú, con ese cuerpazo, me quitaba la bata”, le proponía Belén Esteban.

“Yo soy tu hermana… quítate tú las bragas”, respondía Patiño, muy rápida. Belén entonces no respondía. “Quítate las bragas y yo me quito la bata”, insistía la presentadora, y la Esteban acababa recogiendo el guante. “Me quito las bragas”, aceptaba la antaño conocida como princesa del pueblo.

Belén: te puedo decir una cosa como amiga y hermana? yo que tú, con ese cuerpazo, me quitaba la bata



María: no, quítate tú las bragas



Belén: 😳



María: quítate las bragas y yo me quito la bata



Belén: me quito las bragas



ME AHOGO, JAJAJAJAJAJAJAJA 🆘#NiQueFuéramos4JL pic.twitter.com/hFmBkfmqGM — alitta (@RcPorta_) July 4, 2024

Esta conversación sobre las bragas de Belén Esteban tiene su origen en lo sucedido días atrás. En pleno directo, Kiko Hernández desveló que Marta Riesco no llevaba bragas, porque le iba mejor con el tipo de ropa que llevaba. Es más, la reportera aseguró que cuando trabajaba en El programa de Ana Rosa, ella y otras compañeras tampoco llevaban bragas o tanga muchas veces, para que no se marcase la ropa interior.

Ante semejante confesión, Belén Esteban se mostraba sorprendida. Le preguntaron si ella nunca ha ido sin bragas, y respondió que no: “Yo me quito las bragas donde me las tengo que quitar”. Por esa afirmación fue por lo que María Patiño le propuso el ir sin bragas, ya que es algo que jamás había hecho.

Marta: Es mi mejor tanga, porque esta noche tengo carricoche.

María: Carricoche que es?

Belén: Follar cariño, follar.

JAAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJA #NiQueFueramos4JL pic.twitter.com/YB48qEBt8j — Emara 🇮🇨🧚🏻💛 (@Lalapo34) July 4, 2024

Marta Riesco muestra su tanga

Otro de los momentos de la tarde lo protagonizó Marta Riesco. Mientras se preparaban para desfilar, le preguntaron si llevaba braga, y ella explicó que estaba usando “su mejor tanga”. “Podéis enfocarlo si queréis”, proponía. ¿El motivo? “Esta noche tengo carricoche”, añadía. Una expresión que María Patiño no entendió, y que Belén Esteban le aclaró, de forma sintética, que se trataba de mantener relaciones íntimas.