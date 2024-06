La poderosa lección de una modelo curvy en 'La vida sin filtros': "Mi esposo jugó con mi autoestima y mi cuerpo"

Parece que las historias en positivo son las que terminan conquistando en La vida sin filtros. La visita de Jyoti Amge, la mujer más pequeña del mundo, dio una lección de vida y superación que terminó cautivando al público (y que se tradujo en una sustancial mejora de audiencias para el programa, al superar en 1,8 puntos el debut de su segunda temporada). No sólo la actriz de 62,8 centímetros cautivó con su experiencia vital, sino también la de la modelo Gracie Bon.

Modelo curvy procedente de Panamá se ha hecho viral recientemente en redes por los vídeos en los que muestra cómo es vivir con unas posaderas tamaño XXL. La también influencer es muy clara con su mensaje: una mujer debe ser lo que ella quiera y quien desee. Su salto a la fama vino tras enfrentarse a una aerolínea, dado que sus glúteos no cabían en un asiento normal de avión.

“A las aerolíneas les conviene que yo siga pagando dos asientos, porque no han ayudado en absolutamente nada, creo que los están haciendo hasta más pequeños. Yo no soy la mujer más grande del mundo, pero tengo un trasero humilde. Antes lo tenía incluso más grandes, yo pesaba 123 kilos”, señalaba la maniquí.

La panameña revelaba que llegó a estar en los 121 kilos cuando contrajo matrimonio y que su esposo llegó a hacer que se acomplejase de su cuerpo y que esto provocara que su autoestima bajase. Gracie señaló que quiso cambiar físicamente sólo para agradarle a él. “Él una persona acomplejada, jugó con mi autoestima y yo al estar tan gordita quería complacerlo”, compartía a Cristina Tárrega.

“Me operé, me hice un bypass gástrico, no se lo recomiendo a la ligera a nadie. Empiezo a reducir, pero noto que mi piel empezaba a colgar entonces ya no me estaba gustando cómo me veía”, explicaba en el plató, ante la mirada perpleja tanto de la presentadora como del público presente.

Cristina Tárrega, Gracie Bon y Boris Izaguirre en 'La vida sin filtros'.

La modelo advirtió de los peligros de una operación así. “Es muy peligroso, te conectan el esófago con el intestino, eso es bastante serio puede haber cualquier error. También de por vida tienes que tomar suplementos o vitaminas, yo para mantener el peso tengo que tomar batidos todos los días de carbohidratos con vitaminas”, reconocía.

La maniquí confesaba que se sometió a cuatro operaciones estéticas: un bypass gástrico, una abdominoplastia, una liposucción de brazos y espalda y un lifting de piernas y brazos, este último para reducir la grasa sobrante “Me he gasto de 45.000 a 50.000 euros”, relataba.

Gracie dejaba un mensaje final sobre lo importante que es valorarse tal cual se es. “Sigo modelando para marcas, tengo 6.5 millones de seguidores en Instagram”, señalaba. “La gente no está acostumbrada a ver a gente de talla grande, mujeres grandotas, mi cuerpo existe y necesito que la gente lo sepa”, reivindica.