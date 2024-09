Joaquín Rodríguez: "Cuando hay un proyecto así, es bueno que la gente acompañe y se sienta parte"

Familiar, alegre y divertido. Así se describe Joaquín Rodríguez (Uruguay, 1999), el joven jugador de Casademont Zaragoza que este domingo debuta en la élite del baloncesto en España. A sus 25 años, el escolta ha dado un gran paso en su carrera, fichando este verano por el club aragonés. Pretendido por varios equipos, está seguro de que el proyecto más atractivo era Zaragoza. De la mano de Porfirio Fisac quiere conseguir cosas bonitas y demostrar todo su talento.

El uruguayo es una 'rara avis' de su país, donde el fútbol invade las calles, los colegios y las conversaciones. Sin embargo, su padre era jugador de baloncesto y su tío entrenador. No tenía mucha opción, pero aun así, confiesa que fue "amor a primera vista".

Tras dar el salto a España y ser el jugador revelación en el Real Betis de LEB Oro, Joaquín Rodríguez llegó a Zaragoza atraído por un proyecto, como menciona, "muy lindo". Su contrato es hasta 2028, por lo que la Marea Roja y el uruguayo estarán unidos por años. Ojalá también por noches mágicas. Con esa alegría que le caracteriza predice un futuro ilusionante junto a la afición rojilla.

Joaquín Rodríguez firmó por cuatro años con Casademont Zaragoza. Casademont Zaragoza

P.- Lo primero, ya lleva en Zaragoza un mes, ¿cómo está?

R.- Bien, acomodándome un poco a la ciudad, con la familia. Disfrutando mucho. Estoy muy contento con el club, es muy lindo. Un poco cansado porque la pretemporada ha sido dura, pero era lo que esperaba.

P.- En su presentación dijo que no le había dado mucho tiempo a conocer la ciudad, ¿ha podido descubrir algo más?

R.- Todavía no. Tampoco soy mucho de pasear por la ciudad. No me gusta, a veces cuando mi novia me pide para ir a algún lado, voy, pero con la pretemporada tampoco he podido. Así que ahora cuando aflojemos un poco a ver si conozco más.

P.- Comienza una nueva etapa deportiva. ¿Por qué decidió venir a Casademont Zaragoza?

R.- Pensaba que cualquier opción para dar el salto a una liga como la ACB, que es la mejor Liga FIBA, sería buena. Cuando empezaron a llegar ofertas lo que más me convenció fue el proyecto de Casademont. Varios jugadores firmaban por dos, tres o cuatro años, eso me conmovió bastante y que hayan apostado por mí para darme la confianza por unos años, también. Es una oportunidad única, un equipo que ojalá que este año pelee por estar arriba.

P.- Tuvo interés de otros equipos gracias a su buena actuación el pasado curso. ¿Qué recuerdos tiene del Betis?

R.- Los mejores recuerdos. Fue un año muy bueno. En lo personal creo que tuve un crecimiento grande. Después de un año durísimo como equipo, por todas las cosas que pasaron extradeportivas con el dueño del equipo, etc., terminó increíble. Nos propusimos llegar a los 'playoffs', y lo logramos. Haber podido ayudar al equipo de esa manera, teniendo unas actuaciones increíbles, me dejó muy contento.

El escolta ha disputado cinco amistosos con el equipo. Casademont Zaragoza

Cambios y adaptación

P.- Cuando comenzó ahí, ¿notó un cambio muy grande de llegar a Europa?

R.- Sí. Al principio fue un poco difícil, porque yo no podía jugar todavía por el pasaporte, que era una de las cosas por las que elegí Betis, ellos me esperaban. Me perdí varios partidos y fue un momento duro. El equipo ya se estaba armando, yo estaba fuera, y no ganaban. Después, por suerte, todo terminó de la mejor manera, terminé jugando, pudiendo hacerlo bien, me sentí muy cómodo y me adapté a la competición.

Creo que eso me va a pasar aquí, que te tienes que adaptar a todo lo nuevo. Los árbitros son distintos, se juega distinto, es más físico, todos te miran porque eres nuevo en la ACB. Pero esa adaptación es buena para crecer, porque es cuando uno se esfuerza al máximo.

P.- En este tiempo en España, ¿qué es en lo que más ha crecido dentro de la pista?

R.- Técnicamente. En América siempre se resalta lo individual. Si uno tiene talento, el equipo juega para él. En Argentina yo tomaba muchísimas decisiones y cuando llegué a España me dijeron que aquí no iba a tirar todo el rato. Así pues, aprendí a jugar más táctico, sin pelota, y a defender. El año pasado tuve el placer de tener a Bruno Savignani y fue un máster para mí porque estaba obsesionado en hacerme mejorar.

P.- Adaptación a la nueva liga, pero también al nuevo equipo. Sois muchos fichajes esta temporada, pero ¿cómo ha sido el proceso de adaptación?

R.- Nos recibieron a todos muy bien. El club abrió las puertas a todos y los compañeros también. Me han recibido de la mejor manera y es un placer estar dentro de este vestuario.

P.- Principalmente actúa como escolta, pero es muy polivalente. ¿Qué es lo que más le gusta?

R.- Soy más un escolta, un anotador y generador. Me gusta generar mucho juego. Soy más anotador y me gusta tirar, anotar. Si tengo que ir al uno también me gusta. Me gusta ser polivalente, poder hacerlo de los tres lugares.

P.- Eso dentro de la pista, pero ¿cómo es Joaquín fuera de ella?

R.- Una persona alegre, me gusta mucho estar con la familia, disfrutando de mi hijo. Tuve un hijo hace cinco meses, Bautista, y lo estamos disfrutando mucho. Crece rápido. Cuando me fui a Sevilla los primeros meses estuve solo porque mi mujer seguía trabajando allí y estaba embarazada. Fue el momento más difícil. Entonces, me gusta mucho disfrutar de la familia. También extraño mucho a la de Uruguay. Soy familiar, alegre, divertido.

Objetivos

P.- Ha disputado cinco amistosos con Casademont Zaragoza. ¿Qué sensaciones tiene personalmente?

R.- El equipo se está acomodando, pero las sensaciones son buenas. El partido en casa fue una sensación increíble. Lo afrontamos muy bien ante un equipo como Baskonia. En ese partido tuvimos a Dubi, que va a ser el jugador más importante para nosotros. Las sensaciones son buenas y el equipo está logrando lo que quiere.

P.- ¿De qué retos se habla dentro del grupo?

R.- Como meta no se ha dicho nada, pero nosotros sabemos que el club ha hecho un proyecto lindo. El vestuario sabe que queremos pelear por algo importante. Con los pies sobre la tierra y vamos a ir construyendo y viendo para qué estamos.

P.- Se viene de años difíciles… ¿Cree que eso puede cambiar? ¿Qué le diría a la afición?

R.- Sí, ojalá que sí. No sé cómo habrán sido los años anteriores, pero esa ilusión es buenísima, que apoyen al equipo y que acompañen. Creo que cuando hay un proyecto así, cuando el club apuesta tanto, es bueno que la gente acompañe y que se sienta parte. Vamos a dar lo mejor de nosotros para pelear por lo más alto. Jugadores, entrenadores y directivos deseamos que sea un año especial.

P.- ¿Qué impresiones le dio la Marea Roja?

R.- Muy bonitas. Me llamó mucho el estadio, lo lindo que es, lo grande que es con la gente, es impresionante. Va a ser un placer para nosotros. Ojalá nos acompañe la mayor cantidad de gente posible, porque es importante que ellos lo disfruten.

P.- Este domingo el equipo debutará en la Liga ante el Lleida. ¿Cómo ve el encuentro?

R.- Estamos todos preparados, deseando que llegue el momento y preparándonos día a día, con un poco de nervio y con muchas ganas. Nos estamos preparando para hacerlo lo mejor posible y empezar con el pie derecho, que es lo más importante.

P.- Habla de esos nervios, también va a ser su debut en la élite del baloncesto en España. ¿Cómo se siente?

R.- Muy contento, feliz, nervioso también y ansioso. Por el momento me juega un poco en contra de la ansiedad, pero creo que se va a ir pasando. Es como en todo, cuando te toca dar un paso tan grande te sientes así y después empieza y ya te sueltas y lo disfrutas.

Joaquín Rodríguez debuta este domingo ante el Lleida en la Liga Endesa. Casademont Zaragoza

P.- Puede ser sorprendente un uruguayo jugando al baloncesto en Europa, por la escasa tradición ahí. ¿Por qué empezó en este deporte?

R.- Mi padre fue jugador y desde chiquito íbamos a verlo jugar. Yo no tengo el recuerdo porque soy el menor de tres hermanos, pero ya desde pequeño estaba dentro de la cancha. Mi tío también era entrenador y a veces iba a ver sus entrenamientos.

Cuando tenía cuatro años nos fuimos a vivir en una ciudad, Mercedes, que es la única en Uruguay donde se juega más al baloncesto que al fútbol. Me crie ahí y ya me enamoré del baloncesto. Cuando empecé a jugar, creo que fue un amor a primera vista.

P.- Tu padre puede ser un gran referente para ti, ¿tiene algún otro?

R.- Hay un uruguayo también que es de Mercedes, Gustavo Barrera, el 'Panchi' que jugó en España, y siempre lo he admirado. La manera de jugar, ese desparpajo, ese talento... De España, 'El Chacho' Rodríguez.