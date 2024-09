Melisa Brcaninovic: “La sensación de tener tanto apoyo te da más ganas de jugar bien. Es una locura”

Con una sonrisa y mucha ilusión aparecía Melisa Brcaninovic (Alemania, 1999) en la sala de prensa del pabellón Príncipe Felipe. Acaba de llegar, pero su compromiso con Casademont Zaragoza y con la Marea Roja es indudable. Brcaninovic tuvo claro desde que recibió la llamada que quería jugar en Zaragoza y conseguir grandes cosas con el cuadro rojillo. La temporada acaba de arrancar, pero la jugadora augura un futuro brillante para el equipo.

La ala-pívot nacida en Alemania, pero de nacionalidad bosnia, tiene una amplia experiencia en el baloncesto europeo y en España, así como con la selección de Bosnia-Herzegovina. Este verano el destino le trajo hasta Casademont Zaragoza, donde espera convertirse en una pieza importante del cuadro de Carlos Cantero.

Se estrenó en partido oficial el pasado martes en Rumanía en la ida de la previa de Euroliga, aunque pudo disfrutar de pocos minutos sobre el parquet. Este martes 24 de septiembre Casademont Zaragoza tiene la vuelta de esta eliminatoria, que está muy encarrilada tras vencer por 18 puntos al Constanta. El sábado comienza la Supercopa de España, otra fecha para la que Melisa Brcaninovic está muy motivada y en la que desea dar lo mejor de sí misma, para el equipo, y para la afición.

P.- Entiende muy bien el castellano, se nota su paso por Gernika y Jairis.

R.- El primer año en Gernika fue complicado aprender, porque no hablaban castellano, sino euskera. Además, éramos muchas extranjeras en el equipo. Sin embargo, saliendo al supermercado o a los restaurantes, empecé a aprender algunas cosas. En Murcia, es un español diferente al de aquí, pero siempre intento escuchar conversaciones, ver películas con subtítulos en español, etc. Con eso ahora me es más fácil entender, aunque el hablar todavía me cuesta. Espero poder hablar y entender mejor al final de la temporada.

P.- Ahora en Zaragoza, ¿cómo habla con sus compañeras?

R.- A veces me hablan en español, y alguna frase corta puedo responder en castellano. Pero la mayoría del tiempo yo respondo en inglés y ellas en español.

P.- Es muy joven, pero tiene ya bastante experiencia en el baloncesto europeo. ¿Cómo comenzó su historia en este deporte?

R.- Mi madre era jugadora de baloncesto de ex-Yugoslavia, tuvo mucho éxito y estuvo en los Juegos Olímpicos. Yo nací en Alemania y empecé mi carrera de baloncesto allí. Cuando tenía 11 años volvimos a vivir a Bosnia y entonces vi que podía llegar lejos con el baloncesto. A los 17 años tenía que decidir entre enfocarme en estudiar o irme a jugar, y decidí irme.

Estuve un par de años en Italia, en Bélgica, jugaba a baloncesto, pero también viajé, conocí gente y nuevas culturas. Creo que es muy bonito y te hace crecer como persona también.

La jugadora de Casademont Zaragoza es optimista con los objetivos del equipo. E.E.

P.- Esta temporada comienza un nuevo reto en Casademont Zaragoza. ¿Cómo están siendo las primeras semanas?

R.- Hasta ahora muy bien. El club está muy organizado, nos tratan igual que a los hombres. Zaragoza es una ciudad muy bonita, hay muchas cosas que ver y hacer, aunque no tenga la playa que todos esperan de España.

P.- ¿Qué le motivó a venir?

R.- Después de mi experiencia viajando por Europa, y de ver a diferentes equipos, y ver cómo la gente trata a los jugadores, pensé que España era una de las mejores posibilidades para mi carrera. Todo el mundo conoce Casademont Zaragoza después de las dos últimas temporadas, sobre todo por la Euroliga. Así que cuando tuve la oportunidad de venir a uno de los mejores equipos de España, no podía decir no. Fue una decisión fácil.

Las metas

P.- Al llegar, ¿qué objetivos se planteó personalmente?

R.- En el equipo hay grandes objetivos. Eso hace que tu propia ambición sea mayor, porque no quieres hacer menos que el equipo del año anterior. Incluso si ganas algo, quieres ganar más. En ese caso, queremos hacer lo mejor posible para llegar lo más lejos.

P.- Algunas compañeras suyas han dicho que el objetivo es ganar la Liga, ¿cree que el equipo puede aspirar a ello?

R.- Por supuesto. Después de haber estado dos años en España creo que aquí todo es posible. Muchos equipos juegan doble competición, así que pueden estar cansados, puede ser una posibilidad para ganar un partido que quizás no esperabas, también significa que los favoritos pueden perder más fácilmente. Es un juego mental y hay que enfocarse en cada partido como si fuera de Euroliga. Si lo controlamos, tenemos posibilidades de ganar la Liga. La temporada es muy larga, pero tendremos tiempo de adaptarnos a todo.

P.- ¿Qué rol espera tener en el grupo?

R.- En España tienes que estar lista para cada rol, porque los equipos son muy diferentes. Puedes tener en cada partido un papel distinto, quizás en un partido serás la mejor jugadora, pero luego harás algo diferente. Tienes que estar preparada para adaptarte a lo que el entrenador te pide.

P.- ¿Qué es eso que le pide Cantero?

R.- La pretemporada fue interesante porque todas tuvimos los mismos minutos, estamos tratando de trabajar juntas. Ha sido una buena pretemporada para mí, y espero que siga así hasta el final. Depende de los oponentes, de cómo sea mi actuación o de cómo lo hacen el resto. Es difícil decir un rol, decir quiero ser la tiradora, quiero ser la asistente, depende del partido. Intento dar lo mejor para mí y para el equipo.

Brcaninovic en su presentación con Casademont Zaragoza. Casademont Zaragoza

P.- Ya conocía a la afición de Zaragoza como rival, ahora la tiene a su favor. ¿Qué espera de ella?

R.- Es muy diferente cuando estás jugando y son tus fans. El otro día era un partido amistoso y eran como 4.000 personas, en el calentamiento ya había gente en la grada. He viajado y he visto a los mejores equipos del país y no tenían el apoyo que Casademont Zaragoza tiene aquí. Fue increíble, era un partido amistoso, un viernes, la gente seguía de vacaciones, y pensé que esto aún iría a más.

La sensación de saber que tienes tanto apoyo te da aún más ganas de trabajar, de jugar bien, y de ganar, porque quieres devolvérselo a la gente. Es una locura, es difícil describirlo con palabras. No ver la diferencia entre el masculino y el femenino es genial.

P.- El otro día Casademont Zaragoza ganó de 18 en el duelo de Euroliga, y tiene el pase casi asegurado. ¿Están satisfechas con el resultado?

R.- Estamos felices, por supuesto, pero solo está hecha la mitad del trabajo. Tenemos otro partido y aunque hayamos ganado de 18, en el baloncesto todo es posible. Además, el choque fue muy difícil para nosotras al principio. Por eso, necesitamos seguir con este trabajo el martes, con la afición puede ser fácil, pero también hay más presión.

P.- ¿Plantean el partido de vuelta también como una final?

R.- Sí, es vida o muerte. 18 puntos son muchos, pero hemos visto muchos partidos en el pasado y eso no significa nada, el otro equipo puede tener un buen día. Así que sí, tenemos que tomarlo en serio como si no tuviéramos esa ventaja.

P.- Tienen próximamente también la Supercopa de España. ¿Qué metas se marcan para la cita?

R.- Jugamos el primer partido contra Perfumerías Avenida, que perdieron contra Ensino en pretemporada. Creo que es bueno, los equipos todavía no están asentados del todo, y están tratando de encontrar su ritmo. Eso puede ser algo positivo y ganar a equipos que no esperas ganar, porque todo es muy temprano y es un partido importante, así que con la presión es posible. Para ese partido vamos al 100% y el único objetivo es ganar las semifinales y cuando lo consigamos, será ganar la Supercopa.

P.- Antes de estos partidos importantes, ¿tiene algún ritual?

R.- Es difícil tenerlo. A veces viajas el día de antes, o tienes que estar antes en un sitio, otros deciden por ti. Prefiero no tenerlo porque a veces no tienes ese tiempo. Es mejor no tener el ritual porque si no lo haces ya vas pensando en que vas a hacer un mal partido.

P.- ¿Qué es lo que más le gusta hacer en su tiempo libre?

R.- El baloncesto es la parte principal de mi vida, pero cuando no estoy jugando aprovecho para estar con mis amigos, con mi familia, para conocer gente nueva. Me encanta cocinar, me encanta viajar. Hago todo para intentar encontrar un poco de positividad en otras cosas, y creo que estar con amigos y familia es una parte muy importante.

Mi padre se murió hace un año y medio, y eso te hace entender más todavía la importancia de la familia y de cómo disfrutamos de la vida, que existe fuera del baloncesto. Intento pasar tiempo con mi madre y con mis amigos, que siempre están para ti sin importar cómo juegas.

P.- ¿Un deporte fuera del baloncesto?

R.- Me gusta todo tipo de deportes, porque nuestra nacionalidad está muy orientada a saber un poco de todo. El tenis, el fútbol, el voleibol… Cuando hay Juegos Olímpicos siempre me gusta ver los partidos de mi país.

P.- Por último, ¿tiene algún referente en el baloncesto?

R.- Primero mi madre, que es mi modelo a seguir y tuve la suerte de verla jugar. Siempre me ha gustado ver a Maya Moore, aunque por desgracia se retiró demasiado temprano. También disfruté con Elena Delle Donne o Kobe Bryant.