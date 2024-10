Vox insta al PP de Aragón a prometer "no traer más menas" como Baleares para aprobar el techo de gasto

El teléfono del exvicepresidente de Aragón y portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, sigue sin sonar. Es el mensaje que ha venido trasladando a los periodistas en sus últimas intervenciones; una realidad que evidencia que, a apenas dos meses de acabar el año, el PP sigue sin haberse puesto en contacto con sus exsocios para hablar del techo de gasto y los presupuestos de 2025.

En él ha vuelto a insistir este martes, aunque con un importante matiz. Nolasco ha señalado a los populares el camino que deben seguir si quieren su abstención: comprometerse "a no traer más menas a Aragón" como ha hecho el gobierno de Baleares.

Azcón adelantó en el pasado debate sobre el estado de la Comunidad que, cuando se produzcan, esas conversaciones serán discretas y alejadas de los focos para evitar controversias y asegurar el acuerdo. Pero Vox empieza a impacientarse. "Ni siquiera han tenido la deferencia de sentarse con nosotros. O no quieren aprobar los presupuestos o les da igual o tienen otras cosas en la cabeza. No sé qué pasará. Yo no leo la mente ni quiero por lo que podría encontrar", ha asegurado.

Cuando una persona "ni siquiera ha querido sentarse en la mesa con otra" es muy difícil, ha dicho Nolasco, hacer cábalas o hipótesis. Pese a todo, desde Vox aseguran tener "la mano tendida". Siempre, eso sí, que el PP acepte sus propuestas como la inmigración ilegal.

Una vez pasada la reunión con Sánchez, el debate sobre el estado de la Comunidad y la votación de las propuestas de resolución (este jueves) el calendario debería despejarse. Azcón ya ha insistido a su exsocio en repetidas ocasiones que las competencias son estatales. Pero a Nolasco no le sirve el argumento. Especialmente tras lo visto en Baleares. "¿Entonces qué pasa? ¿Era posible? ¿Se podía hacer? Si se ha podido allí, aquí en Aragón también debería ser posible, igual que sucede en Cataluña. La gente tiene que ser consciente", afirmaba.

En su opinión, estas son cosas "que se pueden hacer" y que si no se hacen es porque "el señor Feijóo quiere llegar a las elecciones libre de un compañero al que el tirano de la Moncloa pueda calificar de extrema derecha". "Eso es lo que le preocupa, su único anhelo desde que se fue de Galicia es ser presidente del Gobierno a toda costa, aunque sea compartiendo las políticas del PSOE o aumentando la inseguridad y la criminalidad con políticas que atraen la inmigración ilegal", ha aseverado.