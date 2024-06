El Nigranjazz regresará a partir del 25 de julio al estuario de A Foz de Nigrán

El festival Nigranjazz regresará a partir del 25 de julio con cuatro conciertos, tres jam-sessions y una masterclass a cargo de los músicos europeos más prestigiosos del momento. El escenario al aire libre del estuario de A Foz (A Ramallosa) volverá a ser el epicentro del festival el viernes 26 con las saxofonistas Kika Sprangers e Irene Reig, lideresas del quinteto internacional Alto for Two, que abrirán esta decimoctava edición precedidas del trío del pianista vigués Sergio de Miguel.

El sábado 27, el guitarrista ourensano Martín Verde abrirá la noche con su quinteto para dar paso al cuarteto de los jóvenes catalanes Camil Arcarazo (guitarra) y Marçal Perramon (saxo). Como novedad, el prestigioso pianista vigués Yago Vázquez ofrecerá una jam session el jueves 25 en el Malabar Pénjamo de Patos, acompañado por el saxofonista redondelano Fernando Sánchez.

Como parte indisoluble del festival, además, no faltará la clásica masterclass patrocinada por la Fundación Mayeusis para todos los músicos que deseen formarse. Será a cargo de Alto for Two el 26 de julio en el Auditorio del Concello, donde cada noche del festival se celebrará una jam-session a cargo de las jóvenes promesas de la escena gallega.

Como cada año, el público podrá charlar con los músicos asistentes o consumir comida o bebida mientras asiste a los conciertos. Además, este año el festival dispondrá de una cerveza elaborada por Banda especialmente para la ocasión.

Como ya es habitual, será un festival inclusivo que dispondrá de mochilas vibratorias para toda aquella persona sorda que lo solicite previamente en el mail info@entresignos.com o en el whatsapp 690679675.