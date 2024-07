¿Vuelven las Art? Las botas que todo vigués llevó en los 2000 tienen su 'reestyling'

A la izquierda, Art antiguas, a la derecha, los nuevos modelos. Web The Art Company

Pantalones de campana Nafta, náutica Slam y botas Art: Si los 2000 fuesen hoy, ese sería el must have o el trend -en palabras modernas- del momento. Podría decirse que la marca The Art Company le debe mucho a Vigo y, sobre todo, a la juventud que hace dos décadas popularizó varios de sus modelos -especialmente, en los barrios de la ciudad como el de Coia-: Las botas, los náuticos, las sandalias o las plataformas Art.

Y es que no había vigués en aquella época que no reflectara a la hora de mirarle a los pies. Tampoco que no le pidiera a sus padres 20.000 'pelas' -o 120 euros- para hacerse con un codiciado par. Había quien lograba que le cumplieran el capricho, quien tenía que conformarse con la imitación y quien se resistía a doblegarse a la "dictadura" de la moda del momento -en este grupo eran pocos y "molaban menos"-.

Otros aún se sorprenden recordando de qué manera podían caminar con aquellas botas tan pesadas y alguno cómo se quedaba en la puerta del local de moda por no poder acceder a su interior con las voluminosas botas: Como auténticos millenials, ya toca hablar de "batallitas".

Cualquier treintañero de hoy en día recuerda sus primeras Art -las más "míticas" eran las negras de hebilla y costaban unas 16.000 'pelas'-. También podría enumerar, con orgullo, todos los modelos que tuvo, y quizá todavía los conserve: Tras las clásicas llegaron los náuticos marrones, las plataformas para las chicas y las sandalias para el verano.

A la izquerda, fotos antiguas con Art de la época, a la derecha, modelos actuales. Cedidas/The Art Company

Regreso a los 2000

Actualmente asistimos a un regreso a los 2000 en lo que a moda y tendencias se refiere: Licra, camisetas palabra de honor o con impresiones de las series de los 90 y los 2000, pantalones de campana, tops de rejilla o gafas estilo Arnette de hace dos décadas. También vuelven los cinturones anchos, los pantalones pirata, los tintes a dos colores o la tendencia de enseñar el ombligo, entre muchas otras que parecían estar ya más que enterradas. Las plataformas de la época también han regresado por lo que, ¿tocaría en Vigo recuperar las Art?

Actualmente, The Art Company tiene en su stock el modelo Art Core 2, el más parecido al que se llevó en los 2000 -similar a las plataformas-. Lo ofrece en blanco, marrón y negro y tiene un coste de 150 euros.

Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, por lo que los más atrevidos todavía pueden hacerse con un par auténtico -en páginas como Mil Anuncios se venden varios modelos en buenas condiciones-. Y es que las nuevas Art, aunque se asemejan a las de hace 20 años, presentan algunas diferencias: Son más estilo plataforma, incorporan el logo de la marca en el lateral del velcro, y presentan un aspecto más uniforme.

No hay excusas para darle una alegría al Mítico Jicho de Vigo y volver a los 2000 con todas las de la ley. ¿Se atreverán a hacerlo los vigueses más jóvenes?