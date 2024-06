El caribe gallego está en O Salnés: así son las 10 playas más paradisíacas de la comarca

Frente a la inmensidad del océano Atlántico, el viajero encuentra en la comarca do Salnés un auténtico paraíso pintado de azul turquesa. Paisajes de ensueño, arenales infinitos y recónditas playas rodeadas de naturaleza son algunos de los escenarios que recorren este litoral gallego desde la ría de Pontevedra hasta la de Arousa, en el segmento que abarca los municipios costeros de Sanxenxo, O Grove, Meaño, Cambados, A Illa, Vilanova y Vilagarcía.

Lo cierto es que en este geodestino enclavado en las Rías Baixas son muchas las playas que ondean sus banderas azules y llenan sus lenguas de arena de bañistas que buscan disfrutar del buen tiempo durante la temporada estival, llegando en algunos casos incluso a perder parte del encanto que tanto las caracteriza el resto del año.

Sea como fuere, muchos viajeros siguen definiendo a la comarca do Salnés como el verdadero caribe gallego. La realidad es que no es necesario cruzar el Atlántico para disfrutar de playas paradisíacas, calas turquesas y rincones prácticamente vírgenes donde pasar unas vacaciones perfectas.

En esta breve guía te proponemos un recorrido completo por diez idílicos arenales que debes conocer si quieres aprovechar una jornada de sol lejos de los paraísos masificados de la comarca.

1. Playas del Parque Natural do Carreirón (Illa de Arousa)

Playas del Parque Natural do Carreirón. Shutterstock

A Illa de Arousa conforma el verdadero paraíso natural de la comarca do Salnés. De hecho, en esta localidad no es uno sino varios los arenales de esencia caribeña que podemos encontrar a lo largo de sus 36 kilómetros de costa. No obstante, si tenemos que poner el foco en sus playas, el conjunto de calas que se forma en el entorno del Parque Natural de Carreirón es sin duda muy especial.

En este enclave de la isla arousana se encuentran algunas de las playas más salvajes y

bonitas de toda la comarca, la mayoría de ellas con lenguas de arena fina y dorada y unas tranquilas aguas cristalinas donde bañarse resulta una auténtica gozada. La playa das Margaritas, dos Petóns, Espiños o Punta Carreirón son sólo algunas de las que los visitantes podrán encontrar en la senda circular de 3 kilómetros que bordean este espacio natural protegido.

2. Islote do Areoso (Illa de Arousa)

Islote Areoso, en la Illa de Arousa (Pontevedra) . Shutterstock

Ni Cíes ni Ons, la isla con más encanto de Galicia se encuentra dentro de los límites de la comarca do Salnés y tan sólo pueden acceder 150 personas al día durante el verano. El cada vez más famoso islote do Areoso conforma un auténtico paraíso en las tranquilas aguas de la ría de Arousa, un rincón de aguas cristalinas que tiene su flora y fauna bajo protección.

No es de extrañar, por tanto, que este verdadero remanso de paz sea conocido por muchos como el caribe gallego. Una de las mejores formas de llegar hasta sus playas es realizando alguna ruta en kayak dentro de los tres turnos de visita diarios durante la temporada alta, es decir, del 13 de mayo al 30 de septiembre.

3. Playa de Sualaxe (Illa de Arousa)

Playa de Sualaxe junto al Faro de Punta Cabalo. Pixabay

También conocida como O Faro, la playa de Sualaxe se encuentra enclavada en un entorno natural mágico justo al lado del famoso Faro de Punta Cabalo. A pesar de tener un acceso a pie, se trata de un arenal bastante conocido y con una buena ocupación durante los meses de verano. No obstante, merece mucho la pena visitar este paraíso de arena blanca y aguas cristalinas, con vistas a la ría de Arousa y protegido por un frondoso bosque y enormes rocas.

4. Playa de Aguieira y Barreiro (O Grove)

FOTO 4

Las playas del entorno de San Vicente do Mar son, sin lugar a dudas, las más famosas del municipio de O Grove. Sin embargo, existen arenales mucho más salvajes y solitarios en el territorio meco, enmarcadas en rincones privilegiados para disfrutar de un buen baño rodeados de naturaleza y tranquilidad. Sin ir más lejos, en la zona noroeste de la localidad se localizan las playas de Aguieira y de Barreiro, situadas en un espacio natural casi virgen en Punta Aguieira. De hecho, ambos arenales se sitúan dentro de la Red Natura 2000, en una zona catalogada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

Tanto Aguieira como Barreiros presumen de unas lenguas de arena blanca y fina, aguas cristalinas y un ambiente de lo más sosegado, pues para acceder a ambas playas es necesario caminar unos 300 metros desde el lugar más próximo.

5. Playa de Castiñeira (O Grove)

Playa de Castiñeira. Turismo de Galicia

La playa de Castiñeira es otro de los paraísos de O Grove que presume de su enorme tranquilidad y belleza en el litoral meco. Este arenal naturista se encuentra rodeado de entornos rocosos y vegetación autóctona, y su lengua de arena dorada y grano grueso se extiende a lo largo de 400 metros frente a unas aguas cristalinas y de color turquesa que invitan al baño y la desconexión en cualquier momento de la temporada estival.

6. Area de Reboredo (O Grove)

Playa de Area de Reboredo. Mancomunidade do Salnés

Cobijada por una enorme masa forestal, la idílica playa de Area de Reboredo es la más próxima al entorno de Punta Moreiras. A pesar de ser bastante conocida, se trata de un arenal bastante tranquilo y paradisíaco, con una lengua de arena que se extiende a lo largo de unos 75 metros de longitud. Además, por su ubicación en el litoral meco, Area de Reboredo se encuentra muy bien resguardada de las fuertes corrientes y vientos, motivo por el cual apenas hay oleaje.

Cabe recordar que se trata de una playa bien comunicada y con buenos servicios de

restauración, por lo que, sobre todo durante los fines de semana, suele ser una de

las más ocupadas de la cara norte del municipio.

7. Playa de O Barreiriño (O Grove)

Playa de O Barreiriño, O Grove. Turismo Rías Baixas

Ni Montalvo ni A Lanzada: la playa más bonita y menos masificada de la ría de Arousa para el verano está en O Salnés y es el arenal de O Barreiriño. Esta idílica lengua de arena en la cara norte de la península de O Grove conforma una de las más salvajes y solitarias que podemos encontrar en la comarca.

Se trata de una cala de apenas 50 metros de longitud, protegida entre bosques y naturaleza salvaje frente a unas aguas totalmente cristalinas. Lo cierto es que suele ser un arenal muy poco concurrido durante la temporada estival, por lo que es, sin lugar a dudas, un lugar perfecto para aquellos que buscan más intimidad y disfrutar de un ambiente donde reine la quietud.

Hay que tener en cuenta también que el acceso más próximo en coche se encuentra a unos 300 metros, si bien el trayecto a pie no presenta ninguna dificultad.

8. Playa de Paxariñas (Sanxenxo)

Vista aérea de la playa de Paxariñas. Mancomunidade do Salnés

Resguardada de los vientos del norte por su ubicación al suroeste, esta pequeña cala guarda el encanto de las playas más salvajes de Galicia. El arenal se encuentra flanqueado entre elevados acantilados rocosos y un entorno natural con algunas zonas verdes. La playa de Paxariñas presume de una lengua de arena que se extiende a lo largo de unos 150 metros, con aguas turquesas y un oleaje moderado que casi siempre invita al baño. Además, al ser una playa con bandera azul, durante la temporada estival cuenta con algunos servicios como chiringuito, socorristas y baños.

9. Playa de Caneliñas (Sanxenxo)

Playa de Caneliñas (Sanxenxo) Turismo de Galicia

A pesar de tratarse de una playa urbana enclavada en el corazón de la villa marinera de Portonovo, el arenal de Caneliñas guarda todo el encanto de las calas más paradisíacas de Galicia. Se trata de un rincón recogido, de arena fina y aguas cristalinas que cuenta con un curioso tramo rocoso también conocido como A Covasa. Es precisamente en este punto, cuando la marea está alta, donde se forman unas pequeñas piscinas naturales ideales para el baño o la práctica de snorkel. Además, en esta misma zona también se localiza O Sepelo, un enclave donde es posible pescar con caña.

10. Playa de Barreiros (Sanxenxo)

Playa de Barreiros Adobe Stock

Situada sobre el mirador de la Carabuxeira y a escasa distancia de la entrada al núcleo de Sanxenxo, la playa de Barreiros conforma un arenal idílico y tranquilos para disfrutar de las largas jornadas de sol durante los meses de verano. De hecho, se trata de un rincón muy recomendado para aquellas personas que buscan escapar de las masificaciones que se forman en otras grandes playas de Sanxenxo como puede ser Silgar. Cabe destacar asimismo que, como sucede con otros arenales de la zona, con la marea alta la lengua de arena que queda sin cubrir es muy reducida.