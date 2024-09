Estos son los grandes eventos confirmados que llenarán los escenarios de Vigo en 2025

Quedan más de tres meses para despedirse del 2024 y entrar en un nuevo año, pero hay cosas que ya sabemos que nos esperan en 2025. No hace falta acudir a una bola de cristal ni a un futurólogo, sólo hace falta revisar las agendas de los principales escenarios de Vigo para ver el futuro.

Y es que el Teatro Afundación y el Auditorio Mar de Vigo ya tienen cerradas algunos de las que serán los grandes eventos de la ciudad de cara al próximo año, que arrancará con la presencia del mago español más internacional, una de las parejas de humoristas más emblemáticas de la escena nacional y un icono pop de nivel internacional.

Estos son los espectáculos confirmados que llegarán a Vigo en 2025:

'Ilusionarte', de Jorge Blass

La magia llegará a Vigo el 3 de enero con Jorge Blass, el mago español más internacional y que, con una carrera de más de 20 años sobre sus espaldas, continúia sorprendiendo a miles de espectadores a lo largo de todo el mundo.

Hasta el Teatro Afundación traerá su show Ilusionarte, en el que el público podrá jugar, fantasear y participar en las experiencias máginas de forma interactiva. Un espectáculo de 75 minutos que tiene un objetivo: dejar a todos con la boca abierta.

Habrá una doble oportunidad para ver a Blass en directo: el viernes, 3 de enero, a las 20:00 horas; y el sábado, 4 de enero, a las 12:00 horas.

Las entradas están a la venta desde 18 euros más gastos de gestión. Además, Ataquilla ofrece cuatro entradas al precio de tres.

Chicago. El Musical

Todo un clásico de Broadway aterrizará en el escenario del Teatro Afundación en enero, con tres días para disfrutar de Chicago. El Musical, que cumple 27 años ininterrumpidos en la meca de los musicales.

Con más de 60 premios internacionales, esta obra invita a sumergirse en los míticos años 20 y ser testigo de la increíble historia que escandalizó a todo Illinois en 1924. Una historia sobre avaricia, asesinatos y el mundo del espectáculo, repleta de éxitos como All That Jazz y Razzle Dazzle.

Chicago. El Musical estará en Vigo durante tres días, del viernes 17 al domingo 19 de enero, con dos funciones por día. El viernes el sábado serán a las 17:30 y a las 21:00 horas; y el domingo, a las 17:00 y a las 20:30 horas.

Las entradas están a la venta en Ataquilla a partir de 40 euros más gastos de gestión.

Café Quijano

El primer gran concierto del próximo año ya tiene nombre: Café Quijano. El 24 de enero actuarán en el Auditorio Mar de Vigo con su último trabajo, Miami 1990.

Los tres hermanos Quijano ofrecerán sobre el escenario más de dos horas de auténtico espectáculo, un viaje trepidante a través de veinticinco años de éxitos que siguen presentes en varias generaciones.

Las entradas ya están a la venta desde 38,5 euros más gastos de gestión.

Iván Ferreiro

Ha tardado, pero Iván Ferreiro por fin presentará en su casa su último trabajo, Trinchera Pop. Será el 25 de enero en el Teatro Afundación. Un disco que ha sido premiado recientemente por la Academia de la Música.

Lo hará acompañado de su banda habitual: Pablo Novoa a las teclas, Ricky Falkner al bajo, Xabier Molero a la batería, Sergio Martínez en los teclados y programaciones y con Emilio Saiz y Amaro Ferreiro a las guitarras.

Las entradas se pueden adquirir a partir de 20 euros más gastos de gestión en Ataquilla.

Faemino y Cansado

El 1 de febrero, Vigo podrá disfrutar de los maestros del humor absurdo. Faemino y Cansado traen al Teatro Afundación su show 17 veces reload.

Un espectáculo que, señalan, "podría llamarse también 17 veces revisited o 17 veces evolution o 17 veces el montaje del director" o le podrían haber "cambiado el nombre", pero "la pereza es la madre de todos los vicios", explican.

Las entradas están a la venta desde 12 euros más gastos de gestión.

Dani Martínez

Más humor también en el mes de febrero de la mano de Dani Martínez. Será el 22 de febrero en el Auditorio Mar de Vigo.

En esta ocasión, el humorista nos invita a viajar en el tiempo desde el año 2050 hasta el presente con Remember. Así, Dani Martínez contará al público cómo son las cosas 25 años después, en un show todoterreno donde se canta, se baila, se improvisa, se participa, se usa tecnología, se verbenea y se pasa de lujo.

Las entradas están a la venta en Teuticket a partir de 22 euros más gastos de gestión.

Depedro

Depedro, el proyecto musical de Jairo Zabala, regresará a Vigo el viernes 7 de marzo para presentar su séptimo álbum de estudio, Un lugar perfecto, en el Auditorio Mar de Vigo.

Un trabajo en el que invita a reflexionar sobre la esperanza, el amor y la necesidad de reconectar con lo humano en un mundo cada vez más indiferente.

Las entradas ya están a la venta en Teuticket a partir de 25,30 euros.

Anastacia

Por el momento, el año musical de Vigo se completa, hasta nuevas confirmaciones, con la actuación de todo un icono del pop internacional.

Anastacia actuará por primera vez en Galicia el 16 de marzo de 2025; será en el Auditorio Mar de Vigo con su gira #NTK25, dentro de la programación de O Gozo Festival.

Con más de 30 millones de discos vendidos, será una gira muy especial, en la que conmemora el 25º aniversario de su álbum debut Not That Kind que la catapultó al estrellato internacional en el año 2000 con éxitos como I’m Outta Love o Not That Kind.

La magnitud de este concierto se refleja en que las entradas ya están agotadas.

'Godspell, el musical'

Godspell, el musical.

El Teatro Afundación será el único escenario de Galicia que acogerá la representación de Godspell, el musical, dirigido por Emilio Aragón y producido por Antonio Banderas.

Se trata de un musical, que se convirtió en un clásico en los años 70, basado en el Evangelio de San Mateo y en sus parábolas, con canciones de Stephen Schwartz y libreto de John-Michael Tebelak, y que plantea un acercamiento a las doctrinas del cristianismo desde una óptica laica y desenfadada.

Están programadas seis actuaciones a lo largo de cuatro días, del jueves 20 al domingo 23 de marzo de 2025 en el Teatro Afundación. Las entradas ya están a la venta en Ataquilla a partir de 34,65 euros más gastos de gestión.

Luis Piedrahita

El de Luis Piedrahita es el último espectáculo anunciado para 2025, el 31 de mayo en el Teatro Afundación.

El cómico y mago gallego presenta Apocalípticamente correcto, un ingenioso monólogo sobre la libertad y donde no faltará la magia, imprescindible para entender el origen de nuestros miedos y nuestras esperanzas.

Las entradas están a la venta en Ataquilla desde 18 euros más gastos de gestión.